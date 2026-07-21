Ștefan Stan, adevărul despre divorțul de mama fiicelor sale și o posibilă împăcare: „Eu o iubesc și acum”

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Ștefan Stan (49 ani) a făcut mărturisiri extrem de sincere legate de divorțul de fosta sa soție, Simona, despre sentimentele pe care le poartă în continuare pentru ea, dar și despre modul în care își crește cele două fiice. Invitat în cadrul „Podcast Elite cu Faier”, câștigătorul primului sezon „Vocea României” a vorbit deschis despre motivul real pentru care mariajul lor s-a încheiat, dar și despre motivul pentru care exclude o posibilă împăcare.

O poveste de dragoste trăită intens și un divorț discret

Ștefan Stan și Simona s-au căsătorit din dragoste și au împreună două fetițe, Elif și Mira. Deși au încercat să își construiască o familie unită, distanța și stilurile de viață diferite au contribuit la ruptura dintre ei.

La un moment dat, Simona s-a mutat împreună cu cele două fetițe în Germania pentru un stil de viață mai bun, în timp ce artistul a rămas în România pentru a-și continua cariera muzicală, făcând naveta constant. În cele din urmă, neînțelegerile și lipsa de compatibilitate la nivel de comunicare au dus la decizia de a divorța în mod discret, fără scandaluri publice.

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Ștefan Stan, despre adevăratul motiv al divorțului

Cu toate că nu mai formează un cuplu, Ștefan Stan recunoaște că sentimentele pentru fosta lui parteneră nu s-au stins complet, însă stilurile lor opuse au făcut imposibilă continuitatea căsniciei.

„Dacă ai cunoaște-o pe Simona, ai înțelege. Dacă m-ai cunoaște pe mine, ai înțelege. Lucrurile într-un divorț nu sunt predictibile. Nu ai de unde să știi ce se va întâmpla. Ne-am luat din dragoste. Am făcut doi copii din dragoste. Două fete minunate, Elif și Mira, pe care le iubesc și eu, și ea, topiți, pe bune. Divergențe. Ea vrea să fie mov, eu vreau să fie verde. Nu găsim cale de mijloc. Ca în fiecare relație, cred că există lucrurile astea. Doar că noi n-am știut să le gestionăm și nu știm să le gestionăm. Suntem apă și foc, suntem rece și cald, piatră și vânt”, a declarat artistul.

Cu toate acestea, Ștefan Stan are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale parteneri de viață.

„Cred că pot spune că este cea mai deosebită femeie din viața mea, ca soție vorbesc. Nu după mamă, ca soție. Dintre toate relațiile pe care le-am avut, este omul pe care îl iubesc și acum. Eu o iubesc și acum pe Simona. Dar iubirea, pentru mine, înseamnă încredere și respect. Este omul lângă care știu că pot să mă întorc cu spatele și nu-mi face niciun rău. Și viceversa. Încredere totală”, a completat cântărețul.

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Ștefan Stan exclude o împăcare cu Simona

Deși iubirea și respectul rămân, o reluare a căsniciei este ieșită din discuție. Ștefan Stan explică simplu: incompatibilitatea și tensiunile apar imediat ce petrec mai mult timp împreună.

„Simona își face viața ei, eu, viața mea. Simona fiind soția. Nici ea nu-și dorește lucrul ăsta. Nu suntem certați. Ce împăcare? Împăcare de ce? Că eu nu sunt certat cu ea. Eu mă cert azi și mâine ne împăcăm. Ce să mă cert? Comunicarea dintre noi este defectuoasă total. Dacă ne-ai pus pe amândoi într-o cameră, în maxim 24 de ore unul dintre noi pleacă. Nu putem”, a mărturisit Ștefan Stan.

El a amintit și despre începuturile relației și cum dinamica lor s-a schimbat odată cu venirea pe lume a copiilor și acumularea divergențelor.

„Probabil la început a fost un pic mai frumos, mai liniștit, mai cald, pentru că era îndrăgostirea aia de moment. Fericiți, nebunie mare. N-am apucat să ne terminăm îndrăgostirea că a venit Elif, a venit fata cea mare și ne-am bucurat și dă-i, și petrece, și zâmbete, și bucurie, și extraordinar. N-am apucat nici să terminăm povestea aia că a venit Mira. Bucurie și tot așa. Au fost diferite divergențe și diferite momente, și mai grele, și mai dificile, de familie, nu neapărat între noi. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, le-am depășit. Le-am depășit și, într-un final, cred că s-au terminat bucuriile astea și n-am mai avut de ce să… Probabil, dacă trebuia să mai facem un copil, mă gândesc. E suficient. Două fete mi-au mâncat sufletul”, a povestit Ștefan Stan în cadrul aceluiași podcast.

Cum gestionează viața de familie după divorț

Un detaliu surprinzător oferit de artist este faptul că cele două fiice ale lor nu știu că părinții au divorțat oficial, iar cei doi foști soți fac tot posibilul ca micuțele să nu resimtă nicio ruptură. Aceștia își petrec în continuare vacanțele împreună și păstrează o relație extrem de apropiată.

„(n.r. ne certăm din) Nimic. Doar că atunci când ne supărăm, bine, pa, și ne închidem telefonul, adică ne ignorăm o zi, două, după aia: «Auzi, vezi că fetele, vezi că eu, vezi că mama…», povestim. Nu știu nimic (n.r. fetele nu știu că au divorțat). Nici nu vreau să știe. Vacanțe împreună. Eu merg în Germania, ele vin în România. Mă întreba cineva: «Dar, domnule, nu ți-ai refăcut viața?» Dar viața mea nu-i stricată, nu e nimic de refăcut”, a explicat Ștefan Stan.

Ce fel de tată este Ștefan Stan pentru fiicele sale

În ceea ce privește educația fetelor, Ștefan Stan mărturisește că este un tată extrem de tolerant și permisiv, preferând să le explice lucrurile cu răbdare în loc să le certe.

„Nu sunt dur absolut deloc. Dacă mi-au spus: «Tati, tati, vrei să spun ceva?», așa face. «Vrei să spun ceva?», Mira, cel puțin. «Zi, tată.» «Eu eram mică când eram mare…» Și râd cu ele, orice mi-ar spune. Elif, cea mare, mai face năzbâtii. Are cinci ani, face lucruri destul de rele, dă în bunica sau mai știu eu ce. Dar eu tratez totul nu ca pe o normalitate, dar nu le cert. Nu le cert nici eu, nici maică-sa, nu le certăm. Trebuie să înțelegi că are cinci ani. Nu știe. Trebuie să-i înveți. Are timp să învețe. N-ai ce să cerți, ce să fii dur, cu cine, pe bune?”, a încheiat îndrăgitul artist.

Sursă foto: Facebook

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