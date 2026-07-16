Cabral, mai sincer ca niciodată după divorț: „Da, m-a afectat. Singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă”

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Cabral și Andreea Ibacka au anunțat în urmă cu aproape două luni că divorțează după 15 ani de căsnicie. Până acum, niciunul dintre cei doi nu au vorbit despre perioada dificilă prin care trec. Pentru prima oară de la anunț, prezentatorul Tv a venit cu un mesaj în care recunoaște că suferă după divorțul de blondină.

Cabral, mesaj sincer după divorțul de Andreea Ibacka

Prezentatorul Tv a vorbit despre cât de greu îi este în această perioadă și recunoaște că divorțul de Andreea l-a afectat foarte tare. El se concentrează asupra celor doi copii și a precizat că, înainte de orice, este tată, așa că aceasta este principală grijă și responsabilitate ale sale.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

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Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată“, a scris Cabral Ibacka, pe rețelele sociale.

A fost surprins alături de o altă femeie

Cabral a fost surprins împreună cu o domnișoară misterioasă, petrecând într-un club la malul mării. Prezentatorul a plecat alături de tânără cu un taxi. Cei doi au dansat în clubul de pe litoral, s-au mângâiat și s-au sărutat, apoi au plecat spre cazare.

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El nu a vrut să comenteze apariția alături de misterioasă șatenă, așa că s-a rezumat la a spune că nu are nimic de declarat.

Andreea Ibacka a făcut anunțul oficial al despărțirii, spunând că „este un moment greu pentru amândoi” și că ambii încearcă să mențină o relație frumoasă de prietenie pentru copiii lor.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile”, a transmis Andreea Ibacka.

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