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La doar două luni de la anunțul șocant al divorțului care a zguduit showbizul românesc, Andreea Ibacka și Cabral par să fi ales căi complet diferite de a gestiona separarea și de a privi spre viitor. În timp ce frumoasa actriță își concentrează întreaga energie pe educația și evoluția copiilor lor, Namiko și Tiago, fostul ei soț pare decis să experimenteze din plin viața de burlac. Cabral a fost surprins recent în club, pe litoral, în compania unei tinere misterioase.

Ce făcea Andreea Ibacka, în timp ce Cabral se afla în compania altei femei

Considerați unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din lumea mondenă, Cabral și Andreea Ibacka au anunțat în luna mai a acestui an că drumurile lor se separă. Deși amândoi au subliniat la momentul respectiv că decizia a fost luată de comun acord, fără infidelități, scandaluri sau „povești murdare”, realitatea din prezent pare să complice dinamica dintre cei doi foști soți, arătând două stiluri complet diferite de a depăși un eșec amoros.

Cea mai recentă postare a Andreei Ibacka de pe contul ei oficial de Instagram a atras imediat atenția comunității sale virtuale. Actrița a publicat o serie de imagini pline de căldură, însoțite de un text extrem de sincer și sensibil despre o etapă importantă prin care trec micuții ei, dar și ea, în calitatea sa de mamă singură, totul în timp ce Cabral se bucura din plin de compania unei alte femei.

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Andreea Ibacka, decizie în privința copiilor

Într-o perioadă în care mulți s-ar fi așteptat ca vedeta să se închidă în sine sau să evite expunerea publică, Andreea Ibacka a ales să vorbească deschis despre deciziile pe care le ia pentru viitorul copiilor săi. Actrița a mărturisit că a ales să le ofere micuților șansa de a experimenta viața departe de casă de la o vârstă fragedă, o decizie grea pentru orice părinte, dar extrem de benefică.

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Şi le e bine. I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești”, a povestit Andreea Ibacka pe rețelele de socializare.

Rezultatele acestei alegeri nu au întârziat să apară, iar emoția revederii a lăsat-o pe actriță fără cuvinte.

Namiko, fetița cuplului, s-a întors recent dintr-o aventură la munte, iar gestul ei față de frățiorul mai mic a topit inima mamei sale: „Namiko Ibacka a revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații).”

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Ce surpriză i-a făcut Namiko mamei sale

Pe lângă bucuria revederii, micuța a surprins-o pe Andreea cu un gest de o maturitate incredibilă, care demonstrează valorile frumoase pe care actrița i le-a insuflat.

„Și apoi a venit cu altă surpriză… Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Mi-a mai crescut puțin inima. Şi apoi m-a dus cu gândul instant în copilăria mea, eram cea mai bucuroasă să le pot lua câte un cadou alor mei”, a continuat vedeta.

Pentru Andreea Ibacka, această perioadă de distanțare temporară a fost și un prilej de profundă reflecție asupra propriului rol de părinte: „Dincolo de activități, prieteni și aventuri, îmi e clar ca taberele îi învață să se descurce singuri, să le fie dor și – iată! – să descopere cât de frumos e să dăruiești. Și, fără să-și dea seama, în timp ce ei cresc… creștem şi noi odată cu ei”.

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Sursă foto: Instagram

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