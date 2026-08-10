Cabral și Andreea Ibacka, prima oară împreună după divorț. Au participat la același eveniment. Cu cine a venit prezentatorul Tv

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Cabral și Andreea Ibacka au divorțat, spre surprinderea tuturor. Acum, cei doi au fost văzuți pentru prima oară la același eveniment. Cei doi au venit separat la eveniment, la doar câteva luni după divorț.
Untold 2026 este unul dintre cele mai mari și importante festivaluri din România. Mai multe vedete din România au ajuns aici pentru a profita de distracție. Printre ei s-au numărat și Cabral și Andreea Ibacka, care au divorțat în urmă cu câteva luni.
Într-o altă zi, Andreea a adoptat o ținută și mai îndrăzneață, formată dintr-o fustă lungă neagră, cu o despicătură pe picior extrem de sexy și un top decupat care i-a lăsat decolteul la vedere.
„Dacă m-ai vedea așa marți dimineață la piață… Dar nu, normal că nu ies pe stradă îmbrăcată așa. Din fericire e doar o zi de festival, singurul loc care te încurajează să te joci, să ieşi din rutină şi să te distrezi cu combinații vestimentare diferite de viața de zi cu zi”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.
Cu cine a venit Cabral la festival
În timp ce Andreea Ibacka a venit la Untold să se distreze și să se joace cu ținutele, Cabral a venit la festival alături de gașca de la PRO TV. El a apărut în fotografii cu vedete precum Andreea Esca, Andi Moisescu și Pavel Bartoș.
El a pus și muzică pe una dintre scenele festivalului și s-a distrat de minune alături de prieteni și colegi.
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, și Cabral, în vârstă de 48 de ani, s-au despărțit după 15 ani de relație.
Actrița a vorbit despre faptul că nu dorește celebritate pe seama divorțului și că alege să fie discretă cu viața personală.
„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest «minut de celebritate» nu se regăsește printre opțiunile mele”, a spus Andreea pe Instagram.