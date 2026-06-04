Ce se întâmplă cu emisiunile lui Cabral, după ce a divorțat. Prezentatorul a făcut anunțul despre „Ce spun românii” și „ Săriți de pe fix”

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Cabral a stat departe de micile ecrane pentru o vreme, iar oamenii s-au întrebat ce se petrece cu emisiunile pe care acesta le prezenta, „Ce spun românii” și „ Săriți de pe fix”. După ce a apărut anunțul privind divorțul de soția lui, Andreea Ibacka, prezentatorul și-a lămurit fanii cu privire la apariția lui pe micile ecrane.

Cabral Ibacka revine pe micile ecrane

Cabral Ibacka se pregătește să revină la „Săriți de pe fix”, cu un nou sezon. Reprezentanții postului au făcut anunțul, iar mesajul a venit cu o invitație pentru public. Oricine dorește, poate să ajungă în platou, la filmări.

„Dăm startul filmărilor pentru sezonul 3 și te invităm să fii alături de noi! Cum poți participa? Simplu! Intră pe link-ul din bio, completează formularul și alege ziua care ți se potrivește. Un coleg din echipa noastră te va contacta cu toate detaliile necesare. Regulamentul și condițiile de participare sunt disponibile pe site”, au anunțat producătorii de la PRO TV.

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Cât despre emisiunea „Ce spun românii”, PRO TV continuă înscrierile și se caută familii dornice să intre în competiție și să își testeze abilitățile.

„Sute de întrebări, mii de răspunsuri. Un singur pas până la cel mai amuzant duel al familiilor! Completează formularul și înscrie-ți familia pentru distracție”, scrie pe site-ul de casting al trustului.

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După o perioadă de absență, Cabral Ibacka revine la PRO TV, pe micile ecrane, în casele oamenilor, așa cum i-a obișnuit.

Cabral și Andreea Ibacka, divorț în liniște

Cei doi au decis să anunțe public că au divorțat, după mai multe zvonuri privind despărțirea lor. Semnele existau de mult timp, de la verighetele care nu mai erau purtate, până la mesaje legate de emoții puternice, singurătate și lecții de viață.

Cei doi avea 15 ani de căsnicie și au decis să anunțe public faptul că nu mai formează un cuplu. Ei au subliniat că nu există scandal, trăiri sau conflicte ascunse.

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„Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă”, au transmis cei doi, fără să dea prea multe detalii din intimitatea lor.

Cei doi au precizat că vor continua să se ocupe de copiii lor, aceștia fiind prioritatea amândurora, tot timpul.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum”, se mai arată în mesajul lor comun, postat pe conturile lor de socializare.

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