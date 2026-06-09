Prin ce trece Cabral după despărțirea de Andreea Ibacka. Dezvăluirile făcute de prezentatorul tv: „Am zile în care mă țin din inerție”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cabral, cunoscutul prezentator TV, a stârnit un val de emoție pe rețelele sociale după un mesaj sincer publicat pe Instagram, la scurt timp după divorțul de Andreea Ibacka. Departe de a oferi explicații sau detalii despre despărțire, Cabral a ales să împărtășească cu urmăritorii săi gânduri profunde despre vulnerabilitate, putere interioară și drumul său spre echilibru.

Cabral, dezvăluiri după despărțirea de Andreea Ibacka

Mesajul lui Cabral, deși scurt, a atins inimile fanilor, mai ales că prezentatorul tv se folosește, de obicei, de umor în postările sale. De data aceasta, el a arătat o parte mai sensibilă a sa.

„Imperfect. Căutând, încercând. Sprijin pentru Inoke, Namiko și Tiago. Și sprijinit de ei. Cu ei. Mai greșesc. Mai încurc. Mai cred că le știu. Pe toate. Apoi viața îmi demonstrează elegant, că nu. Am zile în care mă simt puternic și zile în care mă țin din inerție. Zile în care sunt eu cel care se ridică și zile în care sunt ridicat”, a scris Cabral pe rețelele sociale.

Această confesiune oferă o incursiune rară în starea de spirit a vedetei, care, deși cunoscut pentru umorul și energia sa, nu ezită să-și împărtășească momentele de fragilitate. Mesajul său pune în lumină lupta personală, dar și dorința de a merge mai departe, sprijinit de cei dragi – cele două fiice ale sale, Inoke și Namiko, și fiul său, Tiago.

Citește și: Denis Alibec, în culmea fericirii. Fotbalistul urmează să fie tătic. Anca Surdu a anunțat sarcina în ziua cununiei

Citește și: Scandal, după gesturile obscene pe care Lucian Popa le-a făcut la adresa Patriciei Vizitiu la Survivor. Fosta concurentă a reacționat dur

Prezentatorul tv și Andreea Ibacka au divorțat după 15 ani

Anunțul separării dintre Cabral și Andreea Ibacka, după 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie, a șocat lumea mondenă din România. Considerați unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz, cei doi au explicat că decizia lor nu a fost cauzată de scandaluri sau trădări.

În schimb, au recunoscut că legătura lor s-a transformat în timp, ducându-i pe drumuri separate.

Citește și: Cătălin Măruță, dezvăluiri despre întoarcerea în televiziune: „M-au sunat toți competitorii puternici din piață!” Ce planuri are prezentatorul

Citește și: Ce face Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026: „Iată că am ajuns acum”

„Am construit împreună o familie frumoasă și o poveste impresionantă. Vom continua să fim o echipă pentru copiii noștri, care rămân prioritatea noastră numărul unu”, au transmis cei doi într-un mesaj comun pe Instagram.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cabral

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News