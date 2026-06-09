Când începe „Ce spun românii”. Primele declarații ale lui Cabral: „Mă bucur că petrecem vara împreună”

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După o lungă perioadă în care a lipsit de pe micile ecrane, Cabral este pregătit să revină în forță. Simpaticul prezentator va putea să fie urmărit în curând la Pro TV, la cârma emisiunii „Ce spun românii”.

Cabral revine pe micile ecrane

Cel mai iubit quiz-show de familie revine cu un nou sezon plin de energie, umor și răspunsuri care îi vor surprinde pe telespectatori! Luni, 22 iunie, de la ora 18:00, Ce spun românii aduce la PRO TV și pe VOYO concurenți pregătiți să ghicească cele mai populare răspunsuri, în confruntări amuzante și momente care vor transforma fiecare seară din timpul săptămânii într-un adevărat show al distracției.

Și în acest sezon, gazda emisiunii, Cabral Ibacka, promite aceeași atmosferă spontană și plină de voie bună care a transformat show-ul într-unul dintre preferatele publicului.

„Mă bucur că petrecem vara împreună și cunoaștem familii puse pe distracție. Întrebări zdrăngănite, răspunsuri nebănuite și amintiri frumoase. De abia aștept să ne întâlnim în fiecare seară… weekendurile vi le las să mergeți la mare”, spune Cabral.

Cu întrebări inspirate din viața de zi cu zi, reacții savuroase și răspunsuri la care trebuie să gândești ca cei 100 de români, noul sezon Ce spun românii îi invită pe cei de acasă să intre în jocul celor mai neașteptate întrebări.

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Postul de televiziune organizează casting pentru „Săriți de pe fix”

Deși acum se pregătește să revină la „Ce spun românii”, Cabral va putea fi urmărit în curând și la „Săriți de pe fix”, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni tv.

În prezent, postul de televiziune a anunțat în mediul online că organizează un casting pentru cei care doresc să se afle în platou pe perioada filmărilor și să se distreze în direct cu invitații lui Cabral.

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„Dăm startul filmărilor pentru sezonul 3 și te invităm să fii alături de noi! Cum poți participa? Simplu! Intră pe link-ul din bio, completează formularul și alege ziua care ți se potrivește. Un coleg din echipa noastră te va contacta cu toate detaliile necesare. Regulamentul și condițiile de participare sunt disponibile pe site”, au anunțat producătorii de la PRO TV.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cabral

Sursă foto: Instagram, Facebook

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