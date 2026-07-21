Andreea Ibacka, primele declarații după divorțul de Cabral: „Prefer demnitatea în locul explicațiilor”

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Andreea (40 ani) și Cabral Ibacka (48 ani) au anunțat în urmă cu câteva luni că au decis să divorțeze după 15 ani de căsnicie. De atunci, cei doi au ales să își țină viețile private departe de ochii curioșilor și nu au dat niciun fel de declarație despre această separare, alegând să își concentreze postările din mediul online pe proiectele profesionale sau viața alături de copii. Acum, însă, actrița a vorbit pentru prima dată deschis despre separarea de prezentatorul tv.

Andreea Ibacka, primele declarații după divorțul de Cabral

Andreea Ibacka trece printr-o perioadă de transformări profunde. După ce, în urmă cu câteva luni, a anunțat despărțirea de Cabral, soțul ei timp de 15 ani, actrița a ales să se concentreze pe vindecare și pe prioritățile din viața ei, fără a transforma această etapă într-un spectacol public.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest «minut de celebritate» nu se regăsește printre opțiunile mele”, a transmis ea pe Instagram.

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Prioritățile actriței după separare

Chiar dacă despărțirea de Cabral a adus schimbări majore, Andreea Ibacka își canalizează energia asupra celor mai importante aspecte ale vieții ei: cei doi copii, Namiko și Tiago, și proiectele profesionale. Actrița reușește să îmbine responsabilitățile de mamă cu cele ale unei cariere active în mediul online, păstrând totodată o atitudine pozitivă și determinată.

„Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a adăugat ea.

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În această perioadă, Andreea Ibacka a ales să facă și mai mult sport, activitate pe care o consideră un pilon al sănătății fizice și mentale. Fie că merge la sală sau practică pilates, antrenamentele reprezintă o constantă în programul ei zilnic, ajutând-o să își mențină energia și încrederea în sine.

„Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port. De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las «când am timp», nu-mi rămâne niciodată”, a explicat actrița.

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Sursă foto: Instagram

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