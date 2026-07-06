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Cabral a slăbit 32 de kilograme, după divorțul de Andreea Ibacka. Cum arată acum prezentatorul tv și de ce a luat această decizie: „Sigur că m-am gândit la injecții cu invențiile astea noi”
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Cabral a slăbit spectaculos, dând jos 32 de kilograme în doar câteva luni. Prezentatorul tv a povestit cum a reușit, cu ajutorul mai multor persoane, să facă această schimbare și a dezvăluit care a fost motivul pentru care a luat decizia de a scăpa de kilogramele în plus.
Cabral a demonstrat încă o dată că ambiția și perseverența pot muta munți. Actorul și prezentatorul tv a reușit să slăbească 32 de kilograme, trecând de la 144 kg la 112 kg, o transformare spectaculoasă pe care a făcut-o din respect pentru arta sa și pentru public.
Această schimbare nu a fost ușoară. Cabral a adoptat un plan strict care a inclus fasting de 24 și 72 de ore combinat cu dieta keto.
„Sigur că m-am gândit la injecții cu invențiile astea noi… dar am abandonat rapid. Mi-e frică de ele… plus că se vede pe fața omului când intră astea în sistem”, a explicat el.
În plus, actorul a mers aproape zilnic la sală și a trecut prin controale medicale regulate.
Transformarea nu a venit fără momente de epuizare sau îndoială.
„Mă uitam mereu la actorii care se pregătesc luni întregi pentru un rol și mă gândeam că pare frumos în interviuri. În realitate nu prea e. În realitate ești tu, cu alarma care sună, cu chef puțin și cu încă un antrenament pe care îl faci pentru că ai spus că-l faci”, a mărturisit Cabral.
Cabral a recunoscut că nu ar fi reușit singur să treacă prin această schimbare spectaculoasă. A avut alături o echipă de profesioniști care l-au susținut.
„Sigur cǎ singur n-aş fi reușit. Tea Pigu – nume de cod, a știut să mă capaciteze și să găsească de fiecare dată soluții, Horatiu Dumitrescu din echipa World Class a fost și el factor hotărâtor iar nutriția a fost coordonată de Iulia Constantinescu. A meritat efortul? Nu știu, hai să vedem filmul și ne prindem din mers. Mie mi-ar plăcea tare să vă placă”, a fost mesajul transmis de Cabral în postarea sa.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Cabral după ce a slăbit 32 de kilograme