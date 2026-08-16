  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 17 august 2026. Trădare în dragoste. O zodie își ascultă intuiția și află că ceva nu e în regula în viața ei sentimentală

Horoscop 17 august 2026. Trădare în dragoste. O zodie își ascultă intuiția și află că ceva nu e în regula în viața ei sentimentală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 17 august 2026. O zi complicată pe plan emoțional pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de 17 august 2026 vine cu o energie intensă pentru nativii din Berbec, mai ales în plan sentimental. După perioada puternică generată de eclipsa totală de Soare și Luna Nouă în Leu, Berbecii încep să privească diferit relațiile și să observe detalii pe care până acum au preferat să le ignore. Intuiția devine principalul lor ghid, iar un sentiment persistent le poate spune că ceva nu se desfășoară așa cum și-ar fi dorit.
Ziua de azi nu vorbește neapărat despre o despărțire, ci despre adevăr. Pentru Berbec, acesta este momentul în care intuiția îi îndeamnă să nu mai închidă ochii în fața semnalelor pe care le primesc. Uneori, cea mai importantă revelație nu este cine a greșit, ci faptul că nativul înțelege ce merită, ce acceptă și unde trebuie să traseze o limită.

Horoscop 17 august 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 17 august 2026

În cuplu, o schimbare de comportament a partenerului poate ridica semne de întrebare. Un mesaj evitat, o explicație care nu convinge sau o distanțare apărută aparent fără motiv îi poate determina pe Berbeci să caute răspunsuri. Nu este obligatoriu să existe o trădare, însă există cu siguranță o nevoie de clarificare și de sinceritate. Pentru un nativ care simte imediat când ceva nu se potrivește, ignorarea acestor semnale poate deveni mai greu de suportat decât aflarea adevărului.
Berbecii care au avut deja îndoieli în ultima perioadă pot ajunge să descopere o informație importantă. Unele lucruri ies la suprafață printr-o conversație, printr-o coincidență sau printr-o mărturisire neașteptată. Dacă există o situație ascunsă, aceasta poate deveni mai greu de mascat. Astrele îi îndeamnă însă să nu tragă concluzii înainte de a avea toate dovezile și să nu transforme o suspiciune într-o acuzație.
Pentru cei aflați într-o relație stabilă, ziua poate reprezenta un test al încrederii. O discuție sinceră poate scoate la lumină nemulțumiri care s-au acumulat în timp și care au fost evitate de ambii parteneri. Uneori, ceea ce pare a fi o trădare este, de fapt, rezultatul unei distanțări emoționale sau al unei comunicări defectuoase. Berbecii trebuie să fie pregătiți să asculte și ceea ce nu le convine, nu doar ceea ce confirmă propriile temeri.
Cei singuri nu sunt scutiți de surprize. Un fost partener poate reveni cu o explicație sau o persoană care părea interesată își poate schimba brusc atitudinea. Aceste experiențe îi ajută să înțeleagă mai bine ce își doresc și, mai ales, ce nu mai sunt dispuși să accepte într-o relație.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august aduce mai multă claritate în ceea ce privește banii și obiectivele pe termen lung. În plan profesional, o situație care a evoluat lent începe să se miște, iar eforturile tale pot primi în sfârșit recunoașterea meritată. O persoană cu experiență îți poate oferi un sfat important înaintea unei decizii. Din punct de vedere financiar, există șanse să primești o veste bună legată de un venit, un contract sau o plată întârziată. În dragoste, relația de cuplu se bazează pe stabilitate și încredere, iar cei singuri pot descoperi o atracție pentru cineva din cercul apropiat. Energia fizică este bună și te ajută să îți duci la bun sfârșit responsabilitățile. Spre seară, o discuție în familie îți poate aduce o stare de liniște. Astrele îți recomandă să ai încredere în rezultatele muncii tale și să nu renunți prea devreme.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august îți stimulează creativitatea și dorința de a face schimbări importante în viața profesională. În plan profesional, o idee pe care ai păstrat-o până acum pentru tine poate atrage atenția unei persoane capabile să te ajute să o transformi în realitate. Comunicarea este principalul tău avantaj și îți permite să negociezi în favoarea ta. Din punct de vedere financiar, pot apărea oportunități de câștig, însă trebuie să verifici cu atenție toate condițiile. În dragoste, relația de cuplu este mai dinamică, iar cei singuri pot începe o conversație care evoluează rapid către o atracție puternică. Energia fizică este excelentă și îți oferă multă mobilitate. Spre seară, o veste neașteptată îți poate schimba planurile într-un mod favorabil. Astrele îți recomandă să fii atent la oamenii care apar acum în viața ta, deoarece unii dintre ei pot avea un rol important în viitor.

Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august te ajută să îți recapeți echilibrul și să privești mai lucid anumite situații care te-au consumat. În plan profesional, o problemă care părea blocată începe să își găsească rezolvarea, iar sprijinul unui coleg se dovedește decisiv. Poți primi o propunere care îți oferă mai multă stabilitate, chiar dacă presupune să ieși din zona de confort. Din punct de vedere financiar, situația se îmbunătățește treptat și pot apărea vești legate de o sumă pe care o așteptai. În dragoste, persoana iubită îți oferă siguranța de care ai nevoie, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire care le trezește emoții puternice. Energia fizică este bună, însă ai nevoie de momente de liniște pentru a-ți încărca bateriile. Spre seară, vei înțelege mai clar de ce anumite schimbări recente au fost necesare. Astrele îți transmit că un nou capitol începe să se contureze în viața ta.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de azi continuă să pună accent pe transformările personale declanșate de eclipsa totală de Soare și Luna Nouă din semnul tău. În plan profesional, încrederea în propriile forțe îți permite să îți asumi o responsabilitate importantă și să atragi atenția unor persoane influente. Un proiect nou poate deveni o rampă de lansare către o etapă profesională mult mai bună. Din punct de vedere financiar, apar perspective favorabile. Este important să nu cheltuiești impulsiv doar pentru că începi să te simți mai sigur pe situația ta. În dragoste, magnetismul personal este puternic, iar relația de cuplu poate trece printr-o etapă de apropiere profundă. Cei singuri pot întâlni o persoană care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii. Energia fizică este excelentă și îți oferă curajul de a face schimbări pe care le-ai amânat. Astrele îți recomandă să folosești această perioadă pentru a construi o versiune mai autentică și mai sigură a vieții tale.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august îți oferă ocazia să te retragi puțin din agitație și să îți analizezi următorii pași cu mai multă luciditate. În plan profesional, o informație importantă te poate ajuta să identifici o oportunitate pe care nu ai observat-o până acum. Este posibil ca o persoană discretă să îți ofere un sprijin decisiv într-o situație complicată. Din punct de vedere financiar, prudența rămâne necesară, iar orice contract trebuie verificat cu atenție înainte de semnare. În dragoste, relația de cuplu devine mai sinceră, iar cei singuri pot începe să privească altfel o persoană pe care o cunosc de ceva timp. Energia fizică este moderată și îți cere să nu îți depășești limitele. Spre seară, un moment de liniște îți poate aduce răspunsul la o întrebare care te preocupă de multă vreme. Astrele îți recomandă să ai încredere în intuiție, chiar dacă aceasta nu poate fi explicată întotdeauna logic.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august te ajută să îți regăsești echilibrul și să înțelegi mai clar ce îți dorești de la oamenii din jurul tău. În plan profesional, o colaborare poate evolua într-o direcție favorabilă, iar o persoană importantă îți poate propune să te implici într-un proiect nou. Diplomația și capacitatea de a negocia îți oferă un avantaj important. Din punct de vedere financiar, este o zi potrivită pentru organizarea bugetului și pentru stabilirea unor obiective realiste. În dragoste, Venus îți amplifică farmecul personal, iar relația de cuplu poate deveni mai romantică și mai apropiată. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire neașteptată sau de un mesaj care le trezește emoții puternice. Energia fizică este bună, însă trebuie să eviți suprasolicitarea. Astrele îți recomandă să alegi relațiile și proiectele care îți oferă echilibru, nu pe cele care te obligă să faci compromisuri permanente.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august îți oferă ocazia să închizi o etapă care ți-a consumat energia și să îți recapeți controlul asupra propriilor decizii. În plan profesional, o situație tensionată începe să se clarifice, iar o informație pe care o primești te ajută să îți schimbi strategia. Un coleg sau un colaborator îți poate demonstra că este un aliat de încredere. Din punct de vedere financiar, se recomandă prudență și evitarea promisiunilor care sună prea bine pentru a fi adevărate. În dragoste, sinceritatea devine esențială, iar o conversație profundă poate transforma relația de cuplu. Cei singuri pot simți o atracție intensă pentru o persoană misterioasă, care le stârnește curiozitatea. Energia fizică este bună, însă tensiunile acumulate pot provoca momente de oboseală. Astrele îți transmit că renunțarea la ceea ce nu mai funcționează îți va face loc pentru ceva mult mai potrivit.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august îți aduce optimism și dorința de a privi dincolo de limitele pe care ți le-ai impus în trecut. În plan profesional, o oportunitate legată de un proiect nou, o colaborare la distanță sau o călătorie îți poate schimba perspectiva asupra viitorului. Experiența acumulată te ajută să iei o decizie importantă fără să mai repeți greșelile trecutului. Din punct de vedere financiar, pot apărea câștiguri suplimentare sau o veste bună legată de un contract. În dragoste, relația de cuplu este dominată de optimism și planuri frumoase, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le împărtășește idealurile. Energia fizică este excelentă și îți oferă curajul de a încerca ceva nou. Spre seară, o veste neașteptată îți poate confirma că o perioadă de stagnare a luat sfârșit. Astrele îți recomandă să profiți de fiecare oportunitate care îți lărgește orizonturile.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de 17 august pune accent pe carieră, responsabilități și consolidarea poziției profesionale. În plan profesional, eforturile tale din ultimele luni încep să fie apreciate, iar o persoană cu autoritate îți poate oferi o oportunitate importantă. O sarcină dificilă poate deveni ocazia perfectă de a demonstra cât de bine poți gestiona situațiile complicate. Din punct de vedere financiar, situația rămâne stabilă și favorizează planurile construite pe termen lung. În dragoste, este important să îți faci timp pentru persoana iubită, chiar dacă programul profesional este aglomerat. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin intermediul serviciului sau al unei colaborări. Energia fizică este bună, însă există riscul să îți depășești limitele din dorința de a obține rezultate. Astrele îți recomandă să păstrezi echilibrul între ambiție și viața personală.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de azi te determină să privești diferit anumite situații care până acum păreau imposibil de schimbat. În plan profesional, o idee originală poate deveni soluția unei probleme și îți poate aduce aprecierea celor din jur. Ai șansa să începi o colaborare cu persoane care îți împărtășesc viziunea și care îți pot susține obiectivele. Din punct de vedere financiar, este indicat să fii prudent, mai ales dacă încă îți reorganizezi bugetul după schimbările recente. Relația de cuplu are nevoie de mai multă deschidere și sinceritate. Cei singuri pot fi atrași de o persoană complet diferită de tiparul obișnuit. Energia fizică este bună, dar stresul poate deveni greu de ignorat dacă nu îți acorzi suficiente momente de odihnă. Spre seară, o veste sau o discuție îți poate oferi o perspectivă nouă asupra viitorului. Astrele îți transmit că schimbarea pe care o eviți acum poate fi exact cea de care ai nevoie.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 17 august 2026

Ziua de azi îți aduce o stare de liniște și claritate după perioada intensă provocată de eclipsa totală de Soare. În plan profesional, o situație care te-a ținut pe loc începe să se deblocheze, iar o oportunitate nouă îți poate reda entuziasmul. Intuiția este foarte puternică și te ajută să alegi corect oamenii alături de care merită să construiești. Din punct de vedere financiar, se întrevăd perspective favorabile, iar o colaborare poate deveni o sursă importantă de venit. Relația de cuplu devine mai profundă și mai armonioasă, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire cu o încărcătură emoțională aparte. Energia fizică este bună, însă sensibilitatea ta crescută te poate face să absorbi prea ușor problemele celor din jur. Spre seară, vei simți că ai lăsat în urmă o teamă care te-a împiedicat mult timp să mergi înainte.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Fanatik
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
GSP.ro
Înotătoarea care a stabilit un nou record mondial de două ori într-o singură zi!
Înotătoarea care a stabilit un nou record mondial de două ori într-o singură zi!
Click.ro
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Citește și...
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo! Prima reacție a lui Gigi Becali. Update exclusiv
Ai găsit un loc de parcare „rezervat” cu o ladă sau un scaun. Ai voie să le muți și să parchezi?
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești care s-ar putea îndrăgosti în perioada 17-23 august. Se anunță o săptămână specială
Horoscop 16 august 2026. Binecuvântări divine. O zodie se bucură de abundență financiară și liniște interioară
Horoscop săptămânal 17 - 23 august 2026. Săptămână ca-n povești. Viața se așază așa cum își dorea. Un val de noroc schimbă viața unei zodii
Horoscop 15 august 2026. E blestemată de astre. Nimic nu îi merge bine. O zodie are probleme de sănătate și pierde o sursă de venit
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Roxana Hulpe debutează ca actriță în serialul „Trafic”. Știrista a spus cum a fost să lucreze cu Anghel Damian și Tudor Chirilă: „A fost o surpriză” / Exclusiv
Roxana Hulpe debutează ca actriță în serialul „Trafic”. Știrista a spus cum a fost să lucreze cu Anghel Damian și Tudor Chirilă: „A fost o surpriză” / Exclusiv
Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”
Salman Khan, declarații neașteptate despre paternitate și relații: „Într-o bună zi, curând”
Proiecte speciale
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Vlad Mogoș, despre întâlnirea cu Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu, la filmările serialului „Trafic”: „Sunt de o modestie rară” / Exclusiv
Vlad Mogoș, despre întâlnirea cu Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu, la filmările serialului „Trafic”: „Sunt de o modestie rară” / Exclusiv
Horoscop 16 august 2026. Binecuvântări divine. O zodie se bucură de abundență financiară și liniște interioară
Horoscop 16 august 2026. Binecuvântări divine. O zodie se bucură de abundență financiară și liniște interioară
Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie. Care este secretul relației lor
Ileana Badiu și soțul ei, medicul Cătălin Badiu, sărbătoresc 18 ani de căsnicie. Care este secretul relației lor
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 
Observator News
Plaja din România cu nisip fin unde un şezlong costă doar 25 de lei
Plaja din România cu nisip fin unde un şezlong costă doar 25 de lei
Libertatea pentru Femei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Organul despre care se vorbește prea puțin. Cercetătorii au descoperit o legătură cu longevitatea
Organul despre care se vorbește prea puțin. Cercetătorii au descoperit o legătură cu longevitatea
Cât primește în 2026 o persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu. Sumele și drepturile care se adaugă
Cât primește în 2026 o persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu. Sumele și drepturile care se adaugă
Cele trei zodii care se ridică întotdeauna din cenușă. Nimeni nu le poate distruge definitiv
Cele trei zodii care se ridică întotdeauna din cenușă. Nimeni nu le poate distruge definitiv
Analiza pe care orice persoană cu diabet ar trebui s-o facă anual. Poate arăta că rinichii suferă înainte să apară simptome
Analiza pe care orice persoană cu diabet ar trebui s-o facă anual. Poate arăta că rinichii suferă înainte să apară simptome
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Libertatea
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Florin Şerban a câștigat Leopardul de Aur la Locarno cu „Nu e locul tău aici”. Monica Bellucci și Kim Minhee, premii de interpretare
Florin Şerban a câștigat Leopardul de Aur la Locarno cu „Nu e locul tău aici”. Monica Bellucci și Kim Minhee, premii de interpretare
Mecanicii români au desfăcut motorul de 380 CP al unui VW Touareg hibrid și au încremenit: problemele care l-ar fi distrus total
Mecanicii români au desfăcut motorul de 380 CP al unui VW Touareg hibrid și au încremenit: problemele care l-ar fi distrus total
Andra și Cătălin Măruță, la biserică de Sfânta Maria cu copiii. Ce mesaj au transmis
Andra și Cătălin Măruță, la biserică de Sfânta Maria cu copiii. Ce mesaj au transmis
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton