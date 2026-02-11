  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Horoscopul Chinezesc 2026 aduce o energie intensă odată cu intrarea în Anul Calului, un semn puternic, rapid și imprevizibil. Pentru unele zodii, această vibrație poate deschide drumuri noi și oportunități neașteptate, însă pentru altele ritmul alert al anului poate deveni copleșitor.

Astrologii atrag atenția că anumite semne vor trebui să încetinească, să fie prudente și să-și dozeze energia pentru a evita obstacolele și epuizarea. Iată ce zodii sunt vizate de aceste avertismente în 2026.

Șobolan

Anul Calului se află în opoziție directă cu Șobolanul în ciclul zodiacal, așa că te poți aștepta la un an care se simte ca și cum ai înota împotriva curentului. Vor apărea provocări, dar acestea aduc și lecții valoroase de reziliență.

Totuși, natura inteligentă și adaptabilitatea Șobolanului rămân de neegalat. Cu răbdare și strategie, vei găsi momente luminoase și oportunități. Este un „an de ciocnire”, ceea ce înseamnă că lucrurile pot fi uneori agitate. Dacă rămâi calm, gândești înainte și păstrezi o atitudine pozitivă, anul poate fi totuși unul bun și plin de satisfacții.

Citeşte şi: Zodii cărora li se schimbă viața din 13 februarie, după intrarea lui Saturn în Berbec

Citeşte şi: Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Citeşte şi: Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Bivol

Este important să acorzi o atenție sporită sănătății în următoarea perioadă. Probleme digestive, cardiovasculare sau legate de inimă pot apărea dacă te suprasoliciți. Echilibrul este esențial: mese regulate și odihnă prioritară. Bivolul prosperă când rutina este stabilă.

Financiar, anul aduce stabilitate moderată, iar câștigurile rapide pot ascunde capcane. Folosește-ți disciplina naturală și evită să te întinzi prea mult. Gândește-te la acest an ca la o investiție în viitor, nu ca la o cursă pentru profit imediat.

Chiar și într-un an dificil, ai forță interioară și stele protectoare. Mergi înainte cu grijă, rămâi aproape de cei care te susțin și ai grijă de sănătatea ta fizică și emoțională.

Șarpe

Perspectivele financiare sunt bune, deoarece succesul profesional se poate transforma în câștiguri materiale. Sunt posibile măriri salariale, bonusuri sau profituri din proiecte. Totuși, evită riscurile și tendințele trecătoare. Concentrează-te pe buget și economisire pentru a transforma câștigurile temporare în stabilitate pe termen lung.

Astrologii avertizează asupra sănătății. Stresul, schimbările de dispoziție sau suprasolicitarea își pot pune amprenta. Există și riscul unor accidentări minore. Acordă atenție odihnei și alimentației și nu ignora semnele timpurii ale corpului.

Încetinește înainte ca viața să accelereze din nou. Pe măsură ce 2026 avansează, te vei mai lovi de lucruri de „lepădat”: obiceiuri, tipare sau mentalități.

Cal

Calul aparține elementului foc, iar în 2026 acest foc poate arde prea intens, afectând inima, circulația sângelui și ochii. Sănătatea necesită atenție suplimentară. Astrologii avertizează asupra posibilelor accidentări provocate de obiecte metalice. Ai grijă la gătit, condus sau folosirea uneltelor.

Echilibrul este esențial. Exercițiile ușoare, meditația și odihna adecvată sunt aliații tăi. Ascultă-ți corpul din timp pentru a evita epuizarea. Munca poate cere mai multă energie, așa că alternează efortul cu pauze. Stresul excesiv îți poate afecta sănătatea mentală.

Câine

Și nativii din acest semn trebuie să aibă grijă de sănătate în 2026. Oboseala cauzată de muncă excesivă poate slăbi imunitatea, iar mici incidente sau probleme digestive pot apărea dacă neglijezi odihna. Evită excesele alimentare și alcoolul și fă loc pentru mișcare și relaxare.

Este important să dezvolți obiceiuri bune, să menții o stare de spirit pozitivă și să fii atent la siguranță. În 2026 intri într-un an de „armonie Tai Sui”, ceea ce înseamnă că vei experimenta atât noroc, cât și provocări. Rămâi discret, păstrează calmul în situații dificile și evită reacțiile emoționale exagerate.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!

