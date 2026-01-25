  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!

Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!

Raluca Vițu
.

Februarie 2026 este o lună încărcată energetic, cu tranzite importante care influențează puternic semnele zodiacale. Mișcările lui Saturn și Neptun în Pești, activarea axei Vărsător–Leu și impulsurile dinamice ale lui Marte creează un context astral de transformare profundă. Pentru cinci zodii, această perioadă devine un moment de renaștere, de reconectare cu sinele interior și de deschidere către noi direcții.

Berbec

– începuturi puternice și energie nouă –

Pentru Berbeci, februarie 2026 este ca o gură de aer proaspăt după o perioadă de stagnare. Marte, guvernatorul lor, le activează dorința de acțiune și îi împinge să își asume proiecte noi. Mulți Berbeci simt că se trezesc dintr-o amorțeală emoțională și își recapătă încrederea în propriile forțe.

Este o lună în care pot apărea oportunități profesionale neașteptate, iar relațiile personale se pot clarifica. Berbecii simt nevoia să lase în urmă tot ce i-a ținut pe loc și să își urmeze instinctele cu mai mult curaj. Energia lor crește vizibil, iar motivația revine în forță.

Leu

– redescoperirea identității și a încrederii –

Pentru Lei, februarie 2026 este o lună a reconectării cu sinele autentic. Tranzitele din Vărsător îi provoacă să își reevalueze rolul în relații și în societate, iar acest proces îi ajută să își regăsească strălucirea interioară.

Leii simt nevoia să se exprime liber, să fie văzuți și apreciați, dar și să își pună în valoare talentele. Este o perioadă excelentă pentru creativitate, pentru proiecte artistice sau pentru schimbări de imagine. În plan emoțional, Leii pot avea parte de momente de sinceritate profundă, care le aduc claritate și încredere.

Scorpion

– transformare profundă și noi perspective –

Scorpionii trec printr-o perioadă de transformare intensă, iar februarie 2026 le oferă șansa de a renunța la tot ce nu le mai servește. Este o lună în care adevărurile ascunse ies la suprafață, iar Scorpionii sunt forțați să privească lucrurile cu sinceritate.

Această energie îi ajută să se elibereze de relații toxice, de frici vechi și de tipare care le consumau energia. În același timp, Scorpionii primesc inspirație pentru a începe proiecte noi sau pentru a-și schimba direcția profesională. Este o perioadă de renaștere, în care puterea lor interioară devine mai vizibilă ca niciodată.

Vărsător

– claritate mentală și eliberare emoțională –

Vărsătorii sunt în centrul atenției astrologice în februarie 2026, deoarece mai multe planete tranzitează semnul lor, amplificându-le intuiția, creativitatea și dorința de schimbare. Este o perioadă în care își reevaluează viața, relațiile și obiectivele pe termen lung.

Mulți Vărsători simt că se desprind de vechi tipare mentale și emoționale, iar acest lucru le aduce o libertate interioară uriașă. Proiectele personale capătă contur, iar ideile lor devin mai clare ca niciodată. Este o lună excelentă pentru decizii importante, pentru reinventare și pentru a-și afirma autenticitatea.

Citeşte şi: Zodii care se despart în februarie. Rămân singure până la Valentine’s Day

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Pești

– intuiție amplificată și vindecare profundă –

Cu Saturn și Neptun în semnul lor, Peștii trăiesc o perioadă de maturizare emoțională și spirituală. Februarie 2026 îi ajută să înțeleagă mai bine ce își doresc cu adevărat și să se desprindă de atașamentele care le consumau energia.

Peștii simt nevoia de liniște, introspecție și reconectare cu propriile emoții. Este o lună în care pot avea revelații importante, pot încheia capitole dureroase și pot începe un proces de vindecare profundă. Intuiția lor devine extrem de puternică, ghidându-i spre decizii inspirate și spre oameni care le fac bine.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
