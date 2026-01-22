  MENIU  
Zodii care se despart în februarie. Rămân singure până la Valentine’s Day

Raluca Vițu
.

Februarie este o lună intensă, care aduce claritate acolo unde exista confuzie și finaluri acolo unde relațiile nu mai aveau viitor. Pentru cinci zodii, această perioadă devine un test emoțional major, iar unele relații ajung la final chiar înainte de Valentine’s Day.

Astrele nu rup relații fără motiv — ele doar scot la lumină adevărul. Iar uneori, cel mai frumos cadou pe care îl poți primi în luna iubirii este libertatea de a o lua de la capăt.

Berbec

Pentru Berbeci, luna februarie este o perioadă de trezire. Marte, planeta lor guvernatoare, îi împinge să își revendice libertatea și să nu mai accepte compromisuri care le consumă energia. Berbecii simt că nu mai pot continua într-o relație în care nu se simt apreciați sau în care ritmul lor nu este respectat.

Tensiunile se acumulează încă din primele zile ale lunii, iar Luna Nouă din Vărsător le oferă curajul de a spune lucrurilor pe nume. Dacă au simțit că partenerul îi limitează, despărțirea devine inevitabilă.

Pentru mulți Berbeci, finalul unei relații în februarie nu este o tragedie, ci un nou început. Ei intră în Valentine’s Day cu o claritate pe care nu au mai avut-o de mult.

Rac

Racii sunt printre cele mai afectate zodii în această perioadă. Conjuncția Venus–Pluto activează zona relațiilor și scoate la suprafață emoții adânci, frici vechi și nevoia lor de siguranță emoțională.

Dacă au simțit că partenerul nu le oferă stabilitatea de care au nevoie, februarie devine luna în care trag linie. Racii nu mai pot ignora lipsa de implicare, distanța emoțională sau promisiunile neîmplinite.

Pentru unii, despărțirea vine după o discuție intensă, pentru alții după o revelație bruscă. Deși suferă profund, Racii știu că alegerea este una necesară pentru vindecarea lor.

Balanță

Balanțele intră în februarie cu dorința de armonie, dar astrele le provoacă exact în zona sensibilă: relațiile. Venus, planeta lor guvernatoare, trece prin aspecte tensionate care scot la iveală gelozii, neînțelegeri și diferențe de valori.

Balanțele nu mai pot evita discuțiile dificile, iar presiunea astrală le obligă să vadă adevărul dincolo de aparențe. Dacă relația a fost dezechilibrată, dacă au dat mai mult decât au primit, ruptura devine inevitabilă.

Pentru multe Balanțe, despărțirea din februarie este o lecție despre respectul de sine. Ele aleg liniștea interioară în locul unei iubiri complicate.

Capricorn

Capricornii sunt într-o perioadă de resetare profundă. După ani în care Pluto le-a remodelat viața, acum simt nevoia să își redefinească prioritățile. În februarie, devin extrem de lucizi și analitici în privința relațiilor.

Dacă partenerul nu este pe aceeași lungime de undă sau nu împărtășește aceleași obiective, Capricornii nu mai amână decizia. Ei nu se tem de singurătate și preferă un final clar în locul unei relații care trenează.

Pentru ei, despărțirea nu este un eșec, ci o alegere matură. Intră în Valentine’s Day cu o viziune nouă asupra viitorului lor sentimental.

Pești

Pentru Pești, februarie este luna revelațiilor emoționale. Marte și Venus activează zona subconștientului, scoțând la lumină nemulțumiri pe care le-au ignorat prea mult timp.

Peștii realizează că au idealizat relația sau că au acceptat lucruri care nu le făceau bine. Înainte de Valentine’s Day, pot decide să pună punct unei legături care le consumă energia sau le rănește sensibilitatea.

Despărțirea este dureroasă, dar eliberatoare. Peștii încep să înțeleagă că iubirea adevărată nu înseamnă sacrificiu continuu, ci echilibru și reciprocitate.

Foto – Hepta

