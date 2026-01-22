Irina Loghin, nevoită să depună plângere penală la poliție: „Sunt într-o situație rea”

Irina Loghin, victimă a unei rețele de escroci care se folosesc de imaginea ei pentru a-și vinde produsele, a depus plângere penală la poliție. Artista le cere fanilor să ignore știrile false și să fie vigilenți împotriva escrocheriilor.

Irina Loghin, nevoită să depună plângere penală la poliție

Irina Loghin, simbol al muzicii populare românești, luptă împotriva escrocilor online. La 86 de ani, artista a decis să ia măsuri drastice pentru a opri utilizarea abuzivă a imaginii sale în reclame false la medicamente. Cântăreața a depus plângere penală împotriva escrocilor care i-au folosit numele fără permisiune.

„Nu credeam că o să ajung la această vârstă și să întâmpin așa ceva. Sunt într-o situație rea”, a mărturisit cântăreața la România TV.

Escrocii au creat o avalanșă de reclame la produse farmaceutice, folosindu-se de imaginea artistei. Rezultatul? Mulți oameni au fost păcăliți, iar Irina Loghin s-a confruntat cu telefoane de reproș din partea celor care au crezut în aceste minciuni.

„Dragii mei, astăzi am depus plângere penală împotriva tuturor acestor conturi false care vă vând medicamente în numele meu. Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”, a transmis vedeta.

Mesajul artistei: „Nu mai credeți în minciuni!”

Solista a explicat, de asemenea, că aceste reclame sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce face totul și mai greu de controlat.

„Sunt trucaje efectuate cu inteligența artificială!”, a afirmat ea.

Într-un apel sincer și emoționant, Irina Loghin le-a cerut admiratorilor ei să nu mai cadă pradă acestor scheme. „Sunt extrem de supărată și întristată de aceste minciuni, mai ales că mulți prieteni și admiratori au fost afectați de aceste zvonuri. Înțeleg îngrijorarea voastră și vă mulțumesc pentru susținerea constantă, dar vă rog să nu dați crezare acestor informații rău intenționate.”

Artista colaborează acum cu organele de poliție și avocata Katia Cicala pentru a pune capăt acestei rețele de escroci. „Am cea mai mare încredere în avocata mea, Katia Cicala, și mergem până la capăt să depistăm și să oprim această rețea!”, a declarat Irina Loghin pe rețelele sociale.

