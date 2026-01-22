Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prietenia cu Mario Iorgulescu: „Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire”

Codin Maticiuc a dezvăluit motivele pentru care prietenia lui cu Mario Iorgulescu s-a încheiat. Ruptura s-a produs înaintea accidentului rutier mortal provocat de Mario.

Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prietenia cu Mario Iorgulescu

Codin Maticiuc a dezvăluit că problemele comportamentale și anturajul toxic l-au determinat să rupă prietenia cu Mario Iorgulescu, chiar înainte de tragedia provocată de acesta în 2019. „Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire, motiv pentru care eu personal m-am îndepărtat de el”, a explicat Codin Maticiuc la Dan Capatos Show, potrivit Cancan.ro.

Actorul a subliniat că la consumul de substanțe interzise s-a adăugat și comportamentul neadecvat al lui Mario Iorgulescu față de cei din jurul lui. „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult. Nu erau chiar astea, dar se vedeau niște chestii care pur și simplu, prin violență, ne-au făcut și pe noi să ne îndepărtăm”, a adăugat el.

Codin a dezvăluit că are mulți prieteni consumatori de substanțe interzise, dar că acest lucru nu i-a împiedicat să-și păstreze integritatea, lucru pe care nu-l poate spune despre Mario. „Eu am foarte mulți prieteni în oraș care se droghează. Unii cu constanță mare, alții mai puțin. Dar, în continuare, își păstrează o coloană vertebrală. În cazul lui Mario, nu mai era așa”, a spus el.

De ce nu l-a denunțat Codin Maticiuc pe Mario Iorgulescu pentru consum de droguri

Actorul a împărtășit și dilemele morale prin care a trecut, fiind întrebat de ce nu a alertat autoritățile. „Ne-au zis oamenii: «Dacă știți, de ce nu vă duceți la poliție să-i dați în gât?». Nu, nu e chiar așa. Câteodată e bine să fii denunțător, dar nu tot timpul”, s-a apărat Codin Maticiuc.

Codin a vorbit și despre întâlnirea emoționantă cu tatăl lui Mario, Gino Iorgulescu, din decembrie 2025, la aeroport. Totodată, actorul a reflectat asupra deciziei sale de a rupe prietenia cu Mario. „M-am întâlnit cu Gino… Mergea la Mario și era extrem de abătut. M-am simțit cumplit să văd asta. Știu că toată lumea știa că se droga. Și el recunoștea. Dar anturajele lui și felul cum se purta cu noi ne-au făcut să luăm distanță. Eu încerc să înțeleg, dar pur și simplu a fost prea mult”, a spus Codin.

Drogurile sunt substanțe care afectează atât starea mentală, cât și starea fizică a persoanei care le consumă. În România, deținerea, cultivarea, producerea, vânzarea sau traficul de droguri sunt infracțiuni sancționate de lege, pedepsele variind între 3 luni și 15 ani sau mai mult, în funcție de tipul de drog și gravitate.

