De ce a purtat Emmanuel Macron ochelari de soare la Davos 2026. Președintele francez a explicat situația

Emmanuel Macron, explicație după ce a apărut cu ochelari de soare la Davos

Emmanuel Macron și-a susținut discursul la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, care au atras atenția. Președintele Franței, care a vorbit la forum marți, se confruntă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care i-a făcut ochiul drept roșu și umflat.

Apariția președintelui francez a iscat mai multe ipoteze, inclusiv aceea a unui mesaj ascuns. Totuși, Emmanuel Macron a abordat această problemă cu câteva zile înainte, după ce a apărut la baza militară din Istres, în sudul Franței.

Macron, care fusese văzut purtând ochelari de soare în timpul unei inspecții a trupelor în aer liber, și-a început discursul de Anul Nou adresat forțelor armate franceze făcând referire la aspectul său.

„Vă rog să mă scuzați pentru aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv. Să vedeți doar o referință neintenționată la ‘Eye of the Tiger’… Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare”, a glumit el.

Aceasta a fost o trimitere evidentă la celebra melodie a trupei Survivor din filmul Rocky III (1982).

Dincolo de momentul lejer, discursul lui Macron s-a concentrat pe provocările critice pentru armata franceză în 2026.

Printre acestea s-au numărat reînarmarea accelerată a Franței, sprijinul continuu pentru Ucraina și decizia de a trimite trupe în Groenlanda, ca semn de susținere pentru Danemarca.

Trump a făcut public un mesaj de la Macron

Mai devreme marți, președintele american Donald Trump a făcut public un mesaj primit de la Macron, în care liderul francez își exprima îngrijorarea cu privire la amenințările repetate ale președintelui SUA de a prelua Groenlanda.

Mesajul spunea:

„Prietenul meu, suntem complet aliniați pe Siria. Putem face lucruri mari pe Iran. Nu înțeleg ce faci în privința Groenlandei. Să încercăm să construim lucruri mari:

pot organiza o reuniune G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază.

Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marjă. hai să luăm cina împreună la Paris joi, înainte să te întorci în SUA.

Emmanuel.”

Emmanuel Macron le-a spus jurnaliștilor că nu intenționează să discute cu omologul său american la Davos.

Franța a cerut Uniunii Europene să folosească măsuri ample de „anti-coerciție” care să vizeze serviciile americane, dacă Trump își duce la îndeplinire amenințarea de a impune tarife suplimentare aliaților săi din NATO în legătură cu Groenlanda.

Ce mesaj a transmis președintele francez la Davos

În intervenția sa de la Davos, Macron a spus că Uniunea Europeană nu ar trebui să se supună „legii celui mai puternic” și că este uluitor faptul că blocul comunitar trebuie să ia în calcul folosirea „instrumentului anti-coerciție” împotriva Statelor Unite.

„Credem că avem nevoie de mai multă creștere, avem nevoie de mai multă stabilitate în această lume, dar preferăm respectul în locul intimidării”, a declarat el în fața Forumului Economic Mondial.

„Preferăm știința în locul teoriilor conspirației și statul de drept în locul brutalității.”

El a adăugat că UE „nu ar trebui să ezite” să folosească mecanismele de anti-coerciție în fața amenințărilor lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda.

