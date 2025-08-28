  MENIU  
Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română, prezent la Chișinău: „Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică"

Amelia Matei
.  Actualizat 28.08.2025, 12:53

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, 27 august, sprijinul „ferm” al Franței pentru Republica Moldova și pentru ambițiile sale europene, condamnând în același timp „propaganda Kremlinului”, într-o vizită simbolică în fosta republică sovietică. Liderii din Franța, Germania și Polonia se află în Republica Moldova în ajunul campaniei pentru alegerile parlamentare decisive din luna viitoare. Emmanuel Macron a vorbit minute șir în limba română, un gest menit să arate sprijinul pe care Franța îl acordă Moldovei în drumul său spre UE.

Emmanuel Macron, vizită în Republica Moldova

Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, liderii Franței, Germaniei și Poloniei au vizitat Chișinăul pe 27 august, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței țării.

Cu această ocazie, promisiunea reînnoită a unei viitoare aderări la Uniunea Europeană a fost subliniată de prezența președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a premierului polonez Donald Tusk. Mesajul acestora către președinta pro-europeană Maia Sandu a fost clar: reafirmarea sprijinului UE pentru aderarea Chișinăului la blocul comunitar.

Întâlnirea are loc cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Moldova, programate pentru 28 septembrie.

Potrivit Uniunii Europene, campania electorală și scrutinul din Moldova se vor desfășura sub amenințarea unor atacuri hibride din partea Rusiei, așa cum s-a întâmplat și în timpul alegerilor prezidențiale anterioare, câștigate la limită de Maia Sandu în fața unui contracandidat pro-rus.

Liderii europeni au dorit astfel să transmită un mesaj clar alegătorilor moldoveni.

„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii vor să prelungească războiul și că Uniunea Europeană își oprimă cetățenii. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecărui stat membru”, a declarat Macron.

Emmanuel Macron a vorbit în limba română

Emmanuel Macron a avut un discurs în limba română, miercuri seara, în centrul Chișinăului. El și-a reiterat sprijinul față de Republica Moldova. 

„Bună seara, Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni! Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și de voi toți, împreună, pentru a sărbători Ziua națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău! Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție!

Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european: faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei. Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor!”, a fost mesajul în limba română rostit de președintele francez.

Președintele Franței a vorbit despre propaganda Kremlinului

Macron a făcut aceste declarații în timpul unei vizite simbolice în fosta republică sovietică vecină cu Ucraina, fiind însoțit de cancelarul german Friedrich Merz și de premierul polonez Donald Tusk.

„Propaganda Kremlinului spune că europenii doresc să prelungească războiul și că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor”, a spus Macron în fața presei, alături de Merz, Tusk și președinta Maia Sandu.

Liderii europeni se află în Republica Moldova într-un gest pe care îl descriu drept un semn de susținere pentru această națiune divizată, aflată la granița cu Ucraina, cu doar o zi înainte de începerea campaniei pentru alegerile parlamentare tensionate de luna viitoare, pe fondul acuzațiilor guvernamentale privind amestecul Rusiei.

Macron, Merz și Tusk s-au întâlnit cu Maia Sandu pentru a celebra Ziua Independenței, în contextul în care aceasta continuă eforturile de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Uniunea Europeană ține deschisă ușa pentru Republica Moldova. Vorbind alături de liderii francez, polonez și moldovean la Chișinău, acesta a spus că Moldova va fi „primita cu toată inima în Uniunea Europeană”.

Maia Sandu și aliații săi europeni au acuzat în mod repetat Rusia că încearcă să destabilizeze fosta republică sovietică situată între Ucraina afectată de război și România, stat membru UE și NATO.

