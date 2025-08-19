Un moment discret, dar cu potențial geopolitic major, a fost surprins în Sala de Est a Casei Albe, cu doar câteva minute înainte de începerea întâlnirii multilaterale dintre liderii occidentali și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În centrul atenției a fost o remarcă șoptită de Donald Trump către Emmanuel Macron, care a stârnit reacții și speculații în presa internațională.

O confesiune cu ecou internațional

Trump i-ar fi spus lui Macron: „Cred că Putin vrea să facă o înțelegere. Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna” – notează Skynews. Remarca, captată de un microfon ambiental, a fost rostită într-un ton confidențial, dar a fost suficient pentru ca jurnaliștii prezenți să o preia și să o transforme într-un subiect de analiză diplomatică.

Această afirmație vine într-un moment în care fostul președinte american încearcă să-și reafirme influența pe scena internațională, sugerând că ar putea juca un rol decisiv în încheierea conflictului din Ucraina.

Macron, rezervat dar ferm

Deși reacția imediată a președintelui francez nu a fost publică, ulterior, Emmanuel Macron a subliniat importanța unei abordări multilaterale în negocierile de securitate. „Cred că, ca o continuare, am avea nevoie probabil de o întâlnire cvadrilaterală, pentru că atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european și acesta este motivul pentru care suntem cu toții uniți aici, alături de Ucraina”, a declarat Macron, pledând pentru o întâlnire cvadrilaterală care să includă și reprezentanți europeni, conform presei internaționale.

Poziția liderului francez reflectă preocuparea Parisului de a nu fi marginalizat în eventualele negocieri directe între Washington și Moscova.

Trump spune că războiul din Ucraina ar putea fi „cel mai ușor de încheiat

Luni, la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul ucrainean Volodimir Zelenskyy și cu șapte lideri europeni, în urma summitului recent dintre Trump și Vladimir Putin desfășurat în Alaska. Discuțiile au vizat încheierea războiului din Ucraina, garanții de securitate și o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Zelenskyy și Putin.

Trump a declarat că războiul din Ucraina ar putea fi „cel mai ușor de încheiat”, comparativ cu alte conflicte pe care susține că le-a mediat. „Zelenskyy vrea să-l încheie, Putin vrea să-l încheie, și eu la fel”, a spus Trump, subliniind că orice acord de pace trebuie să fie durabil.

Zelenskyy a cerut sprijinul Europei și al SUA pentru o întâlnire trilaterală cu Rusia, menționând că Ucraina este pregătită pentru negocieri directe. Trump a confirmat că a inițiat aranjamentele pentru o întâlnire între Putin și Zelenskyy, afirmând pe Truth Social: „După ce acea întâlnire va avea loc, vom avea o trilaterală – cei doi președinți, plus eu.”

Discuțiile au inclus și planuri pentru achiziția de armament american în valoare de 90 de miliarde de dolari, finanțat de Europa, precum și producția de drone în Ucraina. În Biroul Oval, Trump și Zelenskyy au analizat o hartă cu regiunile ocupate de Rusia, iar Zelenskyy a contestat cifrele prezentate, descriind conversația drept „caldă și semnificativă”.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat angajamentul SUA față de garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar Finlanda a confirmat că apelul lui Trump către Putin a fost coordonat cu liderii europeni.

