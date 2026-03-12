Președintele Nicușor Dan l-a întâmpinat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni astăzi, 12 martie. Detaliul remarcat de cei care au văzut întâlnirea dintre cei doi lideri în curtea palatului.

Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan s-au întâlnit astăzi, 12 martie, pentru a avea consultări bilaterale pe mai multe teme. Președintele României l-a întâmpinat pe liderul ucrainean la Palatul Cotroceni, ceremonia incluzând și două momente muzicale din partea fanfarei, interpretarea imnului ucrainean și imnului românesc.

Cei care au privit momentul au remarcat faptul că președintele Volodimir Zelenski și-a dus mâna la inimă în timpul imnului ucrainean, spre deosebire de președintele țării noastre, care nu a replicat gestul în timpul imnului românesc.

Citește și: Mama lui Ilie Bolojan, detalii neștiute despre premierul României: „De micuț o fost foarte cuminte, nu m-o supărat cu nimica”. Ce spune despre Nicușor Dan și PSD

De ce a venit Volodimir Zelenski în România

Zelenski și Dan se întâlnesc astăzi pentru a discuta „teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

Potrivit unor surse Mediafax, se vor semna trei documente:

Pe domeniul apărării

Pe cooperare drone;

Pe domeniul energiei.

Documentul pe parteneriatul strategic va fi cel mai important. Parteneriatul strategic acoperă toate domeniile, de la apărare la economic, educație și minorități. Are ca punct de plecare cel negociat în 2023 în precedenta vizită.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News