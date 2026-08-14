O dronă s-a prăbușit în Tulcea și a explodat. Radarele MApN nu au detectat aparatul

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Incident grav în Tulcea, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost sesizat, printr-un apel la 112, după ce o dronă a fost găsită căzută în zona localității Luncavița, din județul Tulcea. Locul se află la aproximativ 5 kilometri de granița României cu Ucraina.

Dronă prăbușită și explodată în Tulcea

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită, fără să provoace victime sau pagube materiale, conform primelor informații.

Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, pentru că aceasta zbura la o înălțime foarte mică, a informat Ministerul.

O echipă a MApN va cerceta zona cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT.

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Totodată, Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta din județul Tulcea a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că s-a observat o dronă în apropierea localității Luncavița.

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Drona s-a prăbușit în zona carierei de piatră Cetățuia, iar potrivit ISU Delta, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. La locul evenimentului a intervenit un echipaj format din cinci subofițeri din cadrul Secției de Pompieri Măcin cu o autospecială de stingere, conform Agerpres.

RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă s-a prăbușit

„La ora 11:45, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a judeţului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea şi informarea populaţiei. Misiunea este în dinamică, vom reveni cu informaţii pe parcurs ce acestea vor fi disponibile”, a anunţat ISU Delta Tulcea.

Mesajul de alertă extremă a fost transmis populației din nordul județului Tulcea, dar și celei din zona de est a județului Galați.

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