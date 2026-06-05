Drona care a explodat în Portul Constanța aparține Ucrainei. Forțele navale spun că au pierdut-o după ce a fost bruiată

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Drona maritimă care a explodat în Portul Constanța aparține ucrainienilor, conform ultimelor informații oficiale. Se pare că Forțele Navale din Ucraina au pierdut controlul asupra dronei după ce aceasta a fost bruiată. Iată ce au transmis oficialii ucrainieni.

Drona explodată în Constanța aparține Ucrainei

„În timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și s-a regăsit în apropierea coastelor României.” transmit forțele navale ucrainele.

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„Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au furnizat informațiile necesare forțelor navale ale României în scopul prevenirii pierderilor în rândul populației civile.” se arată în același mesaj.

Vineri dimineața, 5 iunie, o dronă a explodat în Portul Constanța, fără să provoace victime sau pagube materiale.

Reacția Rusiei

Ambasada Rusiei la București a transmis un comunicat în care susține că drona maritimă explodată la Constanța este de origine ucraineană și a explicat că orice „încercări de a asocia aceste drone cu Rusia sunt lipsite de orice temei”.

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„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră.

Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Explozie a unei drone în România

Vineri dimineață s-a produs o explozie în Portul Constanța, provocată de o dronă navală, în apropierea danelor 77–78.

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Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, însă, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că este vorba despre un tip de dronă utilizat în conflictul din Ucraina, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În zona portului a fost transmis și două mesaje Ro-Alert prin care populația a fost îndemnată să se adăpostească.

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