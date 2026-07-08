Ce le-a spus polițiștilor femeia din Constanța care și-a bătut fiica în mijlocul străzii. Noi informații despre agresiune

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Apar noi detalii în cazul femeii din Constanța care a fost surprinsă în timp ce își agresa fetița pe stradă. Femeia a fost ridicată de polițiști luni, 6 iulie, și dusă la audieri. Iată ce le-a spus polițiștilor și ce riscă femeia care și-a bătut copila în mijlocul străzii.

Femeia din Constanța care și-a agresat fiica, explicații în fața polițiștilor

Videoclipul în care o femeie din Constanța își trăgea de păr copila minoră în mijlocul drumului s-a viralizat rapid, iar Protecția Copilului și Poliția s-au autosesizat. Oamenii legii au deschis o anchetă și au luat primele măsuri în acest caz.

Ea și-a recunoscut fapta în fața oamenilor legii și ar fi declarat că regretă reacția pe care a avut-o după ce fiica ei, în vârstă de 8 ani, nu a ascultat-o.

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În aceeași seară, femeia a fost audiată și de reprezentanții Direcției Generale de asistență Socială și Protecția Copilului.

Inspectorii au încercat să afle dacă fata și fratele ei, în vârstă de 9 ani, au mai fost abuzați în trecut.

Se pare că femeia le-a spus oamenilor legii că își crește singură cei doi copii și că în ultimul timp, a avut mai multe greutăți, motiv pentru care a ajuns la capătul puterilor.

Fetița de 8 ani a fost consultată de medici, care au constat că nu există urme de violență pe corpul ei. În continuare, mama va participa la ședințe de consiliere psihologică, iar autoritățile continuă verificările și încearcă să ia legătura și cu tatăl copiilor, conform știrilorprotv.

Cazul a explodat după ce un trecător a filmat imaginile în care femeia și-a agresat fetița pe stradă, iar martorii i-au spus să se oprească, amenințând că sună la Poliție.

Ce se știe despre tatăl copiilor

Conform Observatornews.ro, tatăl copiilor a plecat la muncă în străinătate, iar femeia de 43 de ani a rămas acasă pentru a își crește copiii.

Oamenii legii au decis, după audieri, să o cerceteze în stare de libertate.

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Reprezentanții DGASPC au verificat-o pe fetița de 8 ani și au constatat că nu are urme de violență pe corp, așa mama nu reprezintă un pericol pentru ea și fratele ei, motiv pentru care femeii nu i s-a impus nicio interdicție de a lua legătura cu ei.

Cu toate acestea, copiii au fost plasați în grija bunicii paterne.

”De asemenea, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Constanța au dispus măsuri din competență, în ceea ce privește preluarea copiilor de către bunica paternă.

În cauză, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”, au transmis polițiștii din Constanța”, au transmis polițiștii din Constanța.

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