Anda Adam și Alina Gorghiu reacționează după ce o fetiță de 12 ani a fost lovită de mamă, pe o stradă din Constanța

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Un nou caz de o violență extremă asupra unui minor a șocat întreaga Românie. O fetiță a fost agresată fizic și verbal de propria mamă, în plină stradă, în municipiul Constanța, sub privirile neputincioase ale trecătorilor. Imaginile tulburătoare publicate în spațiul online au stârnit un val uriaș de revoltă. Printre vocile publice care au reacționat dur și au cerut măsuri imediate se numără Anda Adam și Alina Gorghiu, ambele declarându-se profund afectate și indignate de gestul incalificabil al femeii.

Fetiță de 12 ani, lovită de mamă în plină stradă

Scenariul de coșmar s-a petrecut în plină zi, pe o stradă intens circulată din Constanța. Pe imaginile video intrate în posesia autorităților și distribuite rapid pe rețelele de socializare se poate observa cum o mamă își varsă furia într-un mod greu de imaginat asupra fiicei sale minore.

Copila, speriată și fără nicio posibilitate de a se apăra, este trasă de păr, lovită în mod repetat și trântită la pământ, în timp ce femeia îi adresează cuvinte jignitoare.

Strigătele de ajutor ale micuței nu au lăsat comunitatea indiferentă, însă intervenția violentă a mamei s-a consumat rapid, înainte ca trecătorii să poată preveni abuzul. Ulterior, martorii au alertat autoritățile, iar Poliția din Constanța, împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), au deschis de urgență o anchetă pentru a stabili identitatea agresoarei și pentru a pune fetița în siguranță.

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Anda Adam a criticat dur faptele mamei

Printre primele persoane publice care au reacționat public a fost cântăreața Anda Adam. Cunoscută pentru sensibilitatea ei când vine vorba de copii și fiind, la rândul ei, o mamă extrem de dedicată pentru fiica sa, Evelin, artista nu și-a putut stăpâni furia după vizionarea imaginilor din Constanța.

Anda Adam a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele sale de socializare, condamnând ferm comportamentul femeii.

”Pe această mamă aș bate-o conform legii!”, a scris artista pe rețelele sociale.

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Alina Gorghiu condamnă violența împotriva copiilor

La rândul ei, deputata PNL Alina Gorghiu a reacționat dur în mediul online, după ce a văzut imaginile cu fetița agresată pe stradă, de propria mamă. Aceasta a condamnat dur reacția agresivă a mamei, explicând că nu are nicio justificare pentru faptele sale.

„Mi-am dorit mult sa am o fată. Duminică, Constanța: pe stradă, o mamă si fiica ei, 12 ani. O lovea, o trăgea de păr, în văzul tuturor. Trecătorii au intervenit, femeia le-a strigat, sfidătoare, să o ia și să o crească ei. Poliția și Protecția Copilului s-au autosesizat. Dau un exemplu, chiar dacă nu ne place: în Țările Nordice, nu ai clipi și autoritățile ar interveni imediat, i-ar lua copilul, ar evalua situația din familie. În alte țări părinții nu sunt perfecți, dar înțeleg ceva ce noi încă minimalizăm: oricâți nervi ai, să-ți bați copilul în public, la 12 ani sau la orice altă vârstă, nu arată că acel copil e problema. Ci ca este o problemă a adultului”, a scris deputata pe pagina sa de Facebook.

„Dacă ai ajuns să nu te mai poți controla în fața propriului copil, cred că merită să te întrebi, sincer, cum ai ajuns aici. Ce s-a acumulat. Ce nu mai funcționează. Și, indiferent de răspuns, copilul merită scuze — pentru că memoria lui te va surprinde. Va ține minte mult mai mult decât crezi tu acum. Fă în așa fel încât să nu se mai repete. Nici în public, nici acasă, în privat, unde nimeni nu vede. Pentru că un copil crescut cu agresiune învață un singur lucru — că așa se rezolvă furia. Și riști să creșteți, fără să vrei, un adult agresor”, a mai spus Alina Gorghiu.

Sursă foto: Facebook, Captură video

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