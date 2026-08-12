Ce s-a întâmplat cu fetița din Bacău dispărută. Andreea Elena Neculcia s-a ascuns în casa unei vecine, fugind de propria mamă

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Andreea Elena Neculcia, fetița din Parava, Bacău, dispărută la începutul lunii august, a fost găsită după trei zile de căutări. Fetița fugise de acasă de teama mamei și s-a ascuns în locuința unei vecine. Femeia a povestit cum a descoperit-o pe micuță după ce a simțit o prezență în casă și a început să îi dispară mâncarea.

Andreea Elena Neculcia, fetița dispărută din Bacău, găsită în casa unei vecine

Andreea Elena Neculcia, în vârstă de 11 ani, a dispărut de acasă pe data de 4 august, când i-a spus mamei sale că se duce afară. De atunci, micuța nu a mai fost de găsit. Timp de trei zile, oamenii legii au căutat-o fără încetare fără să știe că aceasta se afla foarte aproape de casă. Andreea s-a ascuns în casa unei vecine, fugind chiar de propria mamă.

Andreea nu a fost rătăcită, nici victima unei răpiri, ci a ales să plece de acasă de teama mamei sale. Refugiul ei? Locuința unei femei, Elena Ț., cunoscută în sat drept „tanti Iulia”. Mama Andreei lucrase ocazional pentru această femeie, însă tanti Iulia nu și-a imaginat nicio secundă că fetița dispărută se ascundea chiar sub acoperișul său.

„Vedeam, aşa, o umbră”, a povestit femeia citată de Antena3 CNN.

„Chiar i-am zis unui vecin că la mine vine Vasile, soțul meu mort. Aproape în fiecare seară, văd umbra lui”, a menționat ea.

În realitate, „umbra” era fetița care se ascundea cu abilitate într-o cameră de la etaj.

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Strategia de supraviețuire a Andreei

Andreea a dat dovadă de o ingeniozitate remarcabilă. Ascunzătoarea ei era bine organizată: fetița urmărea din balcon mișcările din jur și ieșea doar atunci când știa că nu va fi văzută. Pentru a nu lăsa urme, mânca direct din oalele aflate în bucătărie și își luase inclusiv haine din casă pentru a se simți în siguranță.

Dispariția unor alimente a trezit suspiciuni. Tanti Iulia povestește că observa lipsa pâinii și chiar a unei beri fără alcool.

„M-am uitat şi am văzut că lipsesc alimentele. Am bănuit un vecin de-aici”, a spus ea.

Însă adevărul era mult mai surprinzător.

Momentul descoperirii fetiței a fost unul încărcat de emoție. Un vecin chemat să verifice camerele de supraveghere a observat mișcarea unei perdele la etaj. Suspiciunile s-au intensificat și, urcând să verifice, au descoperit că ușa camerei era încuiată din interior.

„Tanti, dar hoţul e în casă”, i-a spus vecinul.

Andreea încuiase ușa și se baricadase, încercând să împiedice pe oricine să ajungă la ea. Descoperirea a fost urmată de încercări de a o liniști pe copilă, iar cei prezenți au reușit să o convingă că nimeni nu îi va face rău.

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Andreei Elena Neculcia îi este frică să se întoarcă acasă

După ce a fost găsită, Andreea a fost transportată la un spital din Bacău pentru investigații medicale. Există suspiciuni că fetița ar fi fost victima unor abuzuri, iar acest aspect urmează să fie clarificat de autorități.

Fetița le-a spus autorităților că îi este frică de mama sa și a refuzat categoric să se întoarcă acasă.

„Eu sunt separat aici, pentru că nu a vrut fata să vină încoace”, a declarat mama fetei, exprimându-și neputința: „Nu ştiu de ce nu a vrut”.

Ordin de protecție împotriva mamei Andreei

Poliția din Bacău a intervenit prompt, emițând un ordin de protecție provizoriu împotriva mamei Andreei.

„În urma evaluării riscurilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care mamei minorei îi este interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de aceasta”, a declarat agentul-şef adjunct Gabriel Dumitrache.

Mai mult, Direcția de Protecția Copilului a preluat alți doi minori din familie, ducându-i într-un centru maternal de intervenție, în ciuda opoziției mamei. Andreea rămâne separată de aceasta, conform dorinței exprimate de copil.

Sursă foto: IPJ Bacău

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