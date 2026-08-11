Apele Române anunță închiderea reactorului 2 al Centralei de la Cernavodă: „În 2-3 zile”

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Reactorul 2 al centralei nucleare din Cernavodă va fi oprit pe 13 august 2026 din cauza nivelului minim istoric al Dunării, care afectează siguranța pompelor de răcire. Guvernul alocă fonduri pentru lucrări urgente de dragaj.

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis

Criza energetică din România se adâncește: Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprit pe 13 august 2026 din cauza nivelului insuficient al Dunării, anunță Nuclearelectrica. Debitul fluviului a atins marți un minim istoric de 1.370 mc/s la intrarea în țară, iar previziunile nu arată îmbunătățiri în următoarele zile.

Nivelul scăzut al Dunării, care a ajuns deja la -230 cm la Cernavodă, pune în pericol funcționarea în siguranță a pompelor de răcire ale centralei.

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, a explicat pentru Libertatea că, din cauza debitului deficitar, se prognozează o scădere suplimentară a nivelului cu încă 10 centimetri până pe 16-17 august, ceea ce face inevitabilă oprirea unității.

„Două săptămâni va dura, dar între timp vor continua lucrările de dragare, astfel încât centrala să poată fi deschisă cu câteva zile mai devreme”, a adăugat aceasta.

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Impactul opririi reactorului

Închiderea temporară a Unității 2 va duce la pierderi de aproximativ 680-700 MWh din producția națională de energie.

Sorin Rîndașu, director adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a confirmat că, la debitele actuale și prognozate, „oprirea centralei de la Cernavodă este inevitabilă”.

Pentru a preveni o criză energetică mai gravă, Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragaj pe Dunăre. Acestea se concentrează pe adâncirea albiei în două puncte critice, Cochirleni și Caragheorghe-Turcescu, unde vor fi eliminate circa 100.000 de metri cubi de aluviuni. De asemenea, specialiștii propun redistribuirea debitului între brațele Bala și Dunărea Veche, pentru a menține un nivel optim al fluviului.

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În prezent, toate eforturile sunt concentrate pe accelerarea lucrărilor de dragare, pentru a permite reluarea activității centralei cât mai rapid posibil.

„Aceste acțiuni ne-au ajutat pentru un interval de 6-7 zile să prelungim funcționarea centralei, iar acum vor contribui la redeschiderea ei mai devreme cu câteva zile”, a subliniat Ana-Maria Agiu.

Sursă foto: Shutterstock

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