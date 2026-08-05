Copil, ținut ostatic în Hunedoara de propriul tată. Bărbatul amenință că îl omoară

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Un bărbat înarmat cu un cutter amenință că își omoară propriul copil, în Lupeni, Hunedoara. Poliția negociază intens pentru salvarea minorului, prioritizând siguranța acestuia. Incidentul este în desfășurare.

Copil, ținut ostatic în Hunedoara

Un bărbat, identificat ca fiind tatăl unui copil, amenință viața acestuia cu un cutter, după ce l-a răpit și s-a deplasat cu el spre Lupeni, potrivit surselor Mediafax.

Poliția a intervenit rapid, mobilizând echipe de negociatori din cadrul SAS.

„Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță”, a declarat oficial Poliția Hunedoara.

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Bărbatul amenință că ucide copilul

Zona a fost complet securizată, iar anchetatorii sunt la fața locului pentru a gestiona situația în cel mai sigur mod posibil.

Conform publicației menționate anterior, bărbatul a lansat amenințări că ar putea ucide copilul, ceea ce a amplificat tensiunile.

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„La fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS. Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță”, a mai transmis Poliția Hunedoara.

Sursă foto: Shutterstock

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