Copil, ținut ostatic în Hunedoara de propriul tată. Bărbatul amenință că îl omoară

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Un bărbat înarmat cu un cutter amenință că își omoară propriul copil, în Lupeni, Hunedoara. Poliția negociază intens pentru salvarea minorului, prioritizând siguranța acestuia. Incidentul este în desfășurare.
Un bărbat, identificat ca fiind tatăl unui copil, amenință viața acestuia cu un cutter, după ce l-a răpit și s-a deplasat cu el spre Lupeni, potrivit surselor Mediafax.
Poliția a intervenit rapid, mobilizând echipe de negociatori din cadrul SAS.
„Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță”, a declarat oficial Poliția Hunedoara.
„La fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS. Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță”, a mai transmis Poliția Hunedoara.