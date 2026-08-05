Adrian Ropotan, tată pentru a doua oară. Raluca Ogică este însărcinată

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Adrian Ropotan, fostul fotbalist al clubului Dinamo și actual antrenor, a primit o veste emoționantă, care i-a adus o rază de lumină într-un moment de cumpănă. În timp ce se recupera după accidentul rutier suferit cu echipa Dinamo 2, soția sa, Raluca, i-a dat vestea că urmează să devină tată pentru a doua oară.

Adrian Ropotan, tată pentru a doua oară

Vineri dimineață, 31 iulie, un tragic accident a zguduit echipa Dinamo 2. Microbuzul în care se afla și Adrian Ropotan a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac, la doar câteva sute de metri de hotelul unde echipa era cazată, în județul Argeș. Conform informațiilor apărute în spațiul public, șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului, într-o curbă.

În ciuda acestor momente grele, viața i-a oferit lui Adrian Ropotan și un motiv de bucurie. Soția sa, Raluca Ogică, fiica cunoscutului Stelian Ogică, este însărcinată cu al doilea copil al cuplului, potrivit Cancan.

Cei doi sunt împreună de mai bine de 15 ani, iar din 2017 sunt căsătoriți. Au deja un băiețel, Ivan, care așteaptă cu nerăbdare să devină frate mai mare.

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Antrenorul, rănit în accidentul clubului Dinamo 2

Din păcate, accidentul a curmat viața maseurului echipei, Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani, care ocupa locul din dreapta șoferului. În urma impactului, mai mulți membri ai delegației au fost răniți, printre care și Adrian Ropotan.

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Antrenorul a suferit o fractură cu luxație la antebraț și a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Câmpulung, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. După câteva zile de spitalizare, fostul internațional a fost externat și acum își continuă recuperarea acasă, cu brațul imobilizat și capul bandajat. Medicii sunt optimiști că își va putea relua activitatea în câteva săptămâni.

Cariera lui Adrian Ropotan este una impresionantă. Între 2004 și 2009, acesta a jucat pentru Dinamo București, cucerind titlul de campion al României în sezonul 2006-2007. A continuat să evolueze pentru echipe din Rusia, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite și România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Raluca Ogică și Adrian Ropotan

Sursă foto: Instagram

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