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Cezar Ouatu (46 ani) a devenit tată pentru prima dată vineri, 31 iulie, când a venit pe lume fiica sa. Artistul a dat vestea cea mare pe rețelele sociale, unde a distribuit prima imagine cu micuța și a dezvăluit numele ales pentru aceasta.

Cezar Ouatu a devenit tată

Cezar Ouatu este mai fericit ca oricând! Artistul a devenit tată pentru prima dată și a împărtășit bucuria sa cu fanii din mediul online. Artistul, despre care nu se știa că se află într-o relație, a anunțat venirea pe lume a fiicei sale.

Într-o postare emoționantă, cântărețul a dezvăluit că micuța sa s-a născut în această dimineață și va purta numele Serena Maria.

„O lume, lumea mea 🥹

Senină, Nerăbdătoare, Iubită, Leoaică …

Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte, spun pentru prima dată emotiv :

Mulțumesc îngerul meu, prelungirea mea cum ar fi zis un alt leu veritabil, tata și bunicul tău 🕊️!

Te-am așteptat atât și iată ca ne-am regăsit 🥹”, a scris Cezar Ouatu pe Instagram, unde a publicat prima imagine cu fiica sa.

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Artistul i-a scris o poezie fiicei sale

Emoționat, Cezar Ouatu i-a scris și o poezie scurtă fiicei sale.

„Printre lacrimi de fericire în drum spre tine, ți-am scris timid și câteva versuri pentru că nu am putut mai mult de atâtea emoții:

Ai ales o lună plină

Cu a ta inimă senină

Ai venit discret pe lume

Cu al tău superb nume

Te iubesc cât toată lumea , Serena Maria 🥹 31.07.2026”, a continuat el.

Mesajul a fost însoțit și de câteva hastaguri precum „#mydaughter”, „#godsplan”, „#miracle” și „#serena”.

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Anul trecut, Cezar Ouatu anunța că se pregătește să devină tată

În noiembrie 2025, Cezar Ouatu anunța că se pregătește să devină tată, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț.

„Sunt pe cale să devin părinte. (…) Mă bucur că am acest plan, acest proiect, e un proiect foarte important de a deveni părinte. Mi-am dorit foarte mult și îmi doresc foarte mult în continuare și cred că Dumnezeu mă ajută și mă va ajuta, asta e foarte important”, spunea atunci artistul.

În aceeași emisiune, Cezar Ouatu spunea că și-ar dori să fie un tată la fel de bun ca părintele său.

„Tatăl meu era atât de blajin, atât de cald (…) nu știu dacă voi fi chiar ca tatăl meu. Sunt destul de fixist, de perfecționist, tipicar. Nu știu dacă voi fi ca tata. Mi-aș dori să fiu ca tata ca și părinte al copilului meu”, a mai spus el la momentul respectiv.

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Sursă foto: Instagram

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