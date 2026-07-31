Gabriela Cristea, reacție acidă după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la Mounjaro: „Gândește-te de două ori când spui că e scurtătură” 

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Gabriela Cristea a reacționat după ce Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, a criticat femeile care apelează la injecțiile de slăbit pentru a le diminua pofta de mâncare. Prezentatoarea Tv a răbufnit, ea însăși aflându-se în timpul tratamentului cu Mounjaro și slăbind 30 de kilograme.

Gabriela Cristea, mesaj acid pentru sora Elenei Gheorghe

Ana Pîrvulescu a vorbit despre femeile care apelează la injecțiile Mounjaro și a spus că acestea decid să meargă pe calea ușoară și că tratamentul este „o scurtătură” pentru a slăbi.

Gabriela Cristea a apelat și ea la acest tratament și a reușit să slăbească 30 de kilograme. Ea a criticat-o pe Ana pentru felul în care a pus problema și a spus că astfel de injecții reprezintă un sprijin esențial pentru sănătate, atunci când disciplina și voința nu mai sunt suficiente.

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Schimbul de replici a avut loc în mediul online, iar Gabriela Cristea a vorbit despre obezitate și probleme hormonale, probleme pe care injecțiile de slăbit le rezolvă.

Sora Elenei Gheorghe a făcut o postare în care a lăudat disciplina și efortul personal, spunând că soluțiile medicale de slăbit sunt „o scurtătură”.

„Draga mea, vreau să încep prin a spune că o respect pe Elena și o consider un artist complet. Tocmai de aceea cred că este important să facă diferența între experiența ei și experiența altor oameni. Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești despre tratamentele pentru obezitate ca despre o „scurtătură’, pentru că este o afirmație care rănește mulți oameni ce se confruntă cu o boală reală. Elena nu a trecut prin obezitate și nici prin toate implicațiile fizice și psihice pe care aceasta le aduce. Nu știe cum este să faci tot ce ține de tine și, în ciuda disciplinei, să nu mai găsești ieșirea.

De ce ar fi mai puțin demn sau mai puțin cinstit să apelezi la medicină atunci când nu mai ai altă soluție? Nimeni nu spune că un tratament înlocuiește disciplina. Din contră, tratamentul funcționează împreună cu schimbarea stilului de viață, alimentația și mișcarea. Medicina nu este o scurtătură, ci un ajutor pentru cei care au nevoie de el.

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O admir pe Elena pentru disciplina ei și mă bucur sincer că a reușit prin propriile resurse. Dar nu suntem toți construiți la fel și nu avem același metabolism, același fond hormonal sau aceleași probleme de sănătate. Până am intrat la premenopauză și eu reușeam să slăbesc doar prin disciplină. După aceea, lupta a devenit cu totul alta.

De aceea, te rog să te gândești de două ori înainte să etichetezi un tratament prescris de medic drept „varianta pe scurtătură’. Pentru mulți oameni, el nu este o cale ușoară, ci șansa de a-și recăpăta sănătatea și calitatea vieții. Îți doresc o zi frumoasă!’, a scris vedeta la postarea de pe Instagram a Anei Pîrvulescu.

Cum a răspuns sora Elenei Gheorghe

Ana Pîrvulescu a revenit cu un răspuns și a încercat să calmeze întregul schimb de replici.

Ea a precizat că declarațiile sale nu au fost făcute cu intenția de a o ataca pe Gabriela Cristea în mod direct.

„Îmi pare rău că te-ai simțit cumva „vizată’, dar nu era despre tine…’, a răspuns sora Elenei Gheorghe.

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