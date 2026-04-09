Pericolele injecțiilor Mounjaro. Dr. Viorel Dejeu: „Poate genera dezechilibre”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Injecțiile Mounjaro, controversatul tratament pentru slăbit, nu sunt pentru toată lumea. Dr. Viorel Dejeu a spus, într-un interviu pentru Revista Avantaje, ce persoane trebuie să le evite pentru a preveni riscuri grave.

Mounjaro: soluția controversată pentru slăbit. Ce trebuie să știi înainte de a face acest pas!

Medicina avansează, dar responsabilitatea rămâne cheia. Injecțiile Mounjaro, un tratament revoluționar destinat scăderii în greutate, au stârnit un interes uriaș, însă nu sunt potrivite pentru toți. Avantaje a discutat cu Dr. Viorel Dejeu, specialist în chirurgie bariatrică, care atrage atenția asupra riscurilor majore asociate acestui medicament.

Cui nu îi este recomandat Mounjaro?

Acest medicament, primul dintr-o clasă inovatoare ce combină acțiunea hormonilor GIP și GLP-1, „păcălește” creierul prin semnale intense de sațietate și încetinește golirea stomacului. Însă, rezultatele promițătoare vin cu contraindicații stricte. „Nu le este recomandat sub nicio formă pacienților cu antecedente de pancreatită, anumite tumori endocrine, femei însărcinate, persoane cu tulburări digestive severe sau subponderale”, avertizează Dr. Viorel Dejeu, într-un interviu pentru Revista Avantaje.

Mai mult, utilizarea de către persoane care nu suferă de obezitate sau supraponderalitate patologică este considerată abuz. „Acest lucru poate genera dezechilibre metabolice critice”, subliniază medicul.

Efectele secundare: Ce trebuie să ai în vedere

Niciun tratament nu este lipsit de riscuri, iar Mounjaro nu face excepție. Printre cele mai frecvente efecte adverse se numără tulburările digestive, inclusiv greața, senzația de plenitudine și modificările scaunului. „Pentru un pacient cu obezitate, diabet sau risc cardiovascular crescut, poate fi foarte benefic. Dar pentru cineva care vrea să slăbească doar câteva kilograme «estetice», nu e o alegere înțeleaptă. Se pierde și masă musculară, nu doar grăsime,” precizează Dr. Dejeu.

Pe lângă aspectele digestive, există riscul unor complicații mai severe, cum ar fi pancreatita, litiaza biliară sau deshidratarea severă în caz de vărsături intense. „Este nevoie de analize, evaluare metabolică și o discuție detaliată despre istoricul medical”, recomandă medicul.

Ce se întâmplă după întreruperea tratamentului?

Un alt punct critic este reîngrășarea. „Da!”, confirmă Dr. Dejeu. „Reîngrășarea este frecventă dacă nu există o schimbare reală a stilului de viață.” Soluția? Tratamentul trebuie integrat într-un plan pe termen lung, ce include alimentație echilibrată, aport proteic corespunzător și exerciții de rezistență pentru menținerea masei musculare.

„Scăderea în greutate include și pierdere musculară. Proteina și exercițiile de rezistență sunt esențiale pentru a limita acest fenomen. Problema este că nu te poți alimenta corect dacă stomacul se golește mai lent. E, cumva, un cerc vicios”, explică medicul.

Concluzii: entuziasm cu precauție

În timp ce Mounjaro poate fi o soluție incredibilă pentru un segment specific de pacienți, nu este o opțiune universală. „Optimismul este justificat, entuziasmul lipsit de precauție nu”, subliniază Dr. Dejeu. Consultarea medicului rămâne esențială înainte de a începe un astfel de tratament.

Foto: Avantaje

Urmărește-ne pe Google News