Alimentul uitat care „topește” colesterolul. Mihaela Bilic: „Studiile clinice arată rezultate spectaculoase!”

Într-o epocă în care problemele cardiovasculare sunt strâns legate de sedentarism și de o dietă dezechilibrată, nutriționista Mihaela Bilic readuce în atenția publicului un aliment mai puțin explorat în bucătăria românească, dar cu un impact major asupra sănătății: orezul fermentat.

Cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice documentate de mii de ani, acest produs reprezintă o alternativă naturală pentru persoanele care se luptă cu nivelurile ridicate de colesterol.

Orezul care „vindecă”: Istoria și procesul de fermentație

Orezul fermentat nu este doar un ingredient exotic, ci rezultatul unui proces biologic controlat care datează încă din anul 800 î.Hr. Acesta se obține cu ajutorul unei ciuperci microscopice, care transformă banala cereală albă într-un medicament natural de un roșu aprins. Mihaela Bilic explică faptul că acest aliment face parte din cultura gastronomică și medicală a Asiei, fiind apreciat pentru versatilitatea sa.

„Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China, atât ca aliment, cât și ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 î.Hr. În timpul fermentației controlate, orezul își schimbă culoarea din alb în roșu, de unde și numele de drojdie roșie de orez”, afirmă nutriționista pe pagina sa de Facebook. Mai mult, aceasta punctează că în cultura japoneză, drojdia este numită „koji” și servește ca bază pentru producerea vinului, a sosurilor și ca remediu pentru digestie.

Statina naturală care înlocuiește medicamentele de sinteză

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale orezului fermentat este compoziția sa chimică, ce imită acțiunea tratamentelor farmacologice moderne. Cercetările efectuate încă din anii ’70 au scos la iveală prezența unor substanțe numite statine naturale, care acționează direct asupra mecanismului de producere a grăsimilor în organism.

Mihaela Bilic subliniază asemănarea izbitoare între compușii naturali și cei de laborator: „A fost făcută comparația între lovastatin – substanța activă din medicamente, care scade eficient colesterolul – și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită în procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonstrat că cele două tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale”. Astfel, orezul fermentat devine un aliat prețios mai ales pentru cei care nu pot sau nu doresc să apeleze exclusiv la soluții de sinteză.

Mecanismul de acțiune: Cum este eliminat colesterolul „rău”

Impactul acestui aliment asupra profilului lipidic este unul complex, vizând atât reducerea fracției nocive, cât și optimizarea celei benefice. Conform nutriționistei, procesul are loc la nivel hepatic, acolo unde este blocată activitatea enzimei HMG reductază, responsabilă de producerea colesterolului. Prin această inhibare, nivelul de LDL-colesterol din sânge scade semnificativ.

„Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL (colesterolul bun), care transportă colesterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei”, explică specialista. Aceasta concluzionează că, deși mișcarea rămâne esențială, pentru cei sedentari sau cu restricții alimentare severe, introducerea orezului fermentat în dietă poate reprezenta soluția eficientă pentru o viață fără „otrava” colesterolului crescut: „Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient in lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15-20% a nivelului de colesterol după 2-3 luni de tratament- orezul fermentat îi vine de hac colesterolului!”

