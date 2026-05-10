  MENIU  
Home > Sănătate > Alimentul uitat care „topește” colesterolul. Mihaela Bilic: „Studiile clinice arată rezultate spectaculoase!”

Alimentul uitat care „topește” colesterolul. Mihaela Bilic: „Studiile clinice arată rezultate spectaculoase!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-o epocă în care problemele cardiovasculare sunt strâns legate de sedentarism și de o dietă dezechilibrată, nutriționista Mihaela Bilic readuce în atenția publicului un aliment mai puțin explorat în bucătăria românească, dar cu un impact major asupra sănătății: orezul fermentat.

Cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice documentate de mii de ani, acest produs reprezintă o alternativă naturală pentru persoanele care se luptă cu nivelurile ridicate de colesterol.

Orezul care „vindecă”: Istoria și procesul de fermentație

Orezul fermentat nu este doar un ingredient exotic, ci rezultatul unui proces biologic controlat care datează încă din anul 800 î.Hr. Acesta se obține cu ajutorul unei ciuperci microscopice, care transformă banala cereală albă într-un medicament natural de un roșu aprins. Mihaela Bilic explică faptul că acest aliment face parte din cultura gastronomică și medicală a Asiei, fiind apreciat pentru versatilitatea sa.

„Drojdia roșie de orez este un produs folosit de secole în China, atât ca aliment, cât și ca medicament. Se obține prin fermentarea orezului în prezența unei ciuperci microscopice numite Monascus purpureus, iar procedeul datează din jurul anilor 800 î.Hr. În timpul fermentației controlate, orezul își schimbă culoarea din alb în roșu, de unde și numele de drojdie roșie de orez”, afirmă nutriționista pe pagina sa de Facebook. Mai mult, aceasta punctează că în cultura japoneză, drojdia este numită „koji” și servește ca bază pentru producerea vinului, a sosurilor și ca remediu pentru digestie.

Vica Blochina spune că după ce s-a rugat la o icoană anume, dintr-o biserică din București, s-a împăcat cu băiatul ei și tânărul a revenit acasă: „După ce m-am rugat la icoana aceea, în 3 zile copilul a venit acasă”. Ce a mai povestit acum fosta balerină
Vica Blochina spune că după ce s-a rugat la o icoană anume, dintr-o biserică din București, s-a împăcat cu băiatul ei și tânărul a revenit acasă: „După ce m-am rugat la icoana aceea, în 3 zile copilul a venit acasă”. Ce a mai povestit acum fosta balerină
Recomandarea zilei

Statina naturală care înlocuiește medicamentele de sinteză

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale orezului fermentat este compoziția sa chimică, ce imită acțiunea tratamentelor farmacologice moderne. Cercetările efectuate încă din anii ’70 au scos la iveală prezența unor substanțe numite statine naturale, care acționează direct asupra mecanismului de producere a grăsimilor în organism.

Mihaela Bilic subliniază asemănarea izbitoare între compușii naturali și cei de laborator: „A fost făcută comparația între lovastatin – substanța activă din medicamente, care scade eficient colesterolul – și monacolina K – substanța activă din ciuperca Monascus, folosită în procesul de fermentare a orezului. Cercetările au demonstrat că cele două tipuri de statine sunt identice, singura diferență fiind că cea din monacolina K este obținută doar din culturi naturale”. Astfel, orezul fermentat devine un aliat prețios mai ales pentru cei care nu pot sau nu doresc să apeleze exclusiv la soluții de sinteză.

Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mihaela Bilic, metoda surprinzător de simplă pentru slăbit după excesele alimentare: „Funcționează garantat!”

Citeşte şi: Cât zahăr ascunde o doză de suc. Recomandările medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată”

Citeşte şi: Sirop de ceapă, rețeta Elwirei Petre, ideal pentru tratarea tusei. Care sunt beneficiile acestui tip de sirop

Mecanismul de acțiune: Cum este eliminat colesterolul „rău”

Impactul acestui aliment asupra profilului lipidic este unul complex, vizând atât reducerea fracției nocive, cât și optimizarea celei benefice. Conform nutriționistei, procesul are loc la nivel hepatic, acolo unde este blocată activitatea enzimei HMG reductază, responsabilă de producerea colesterolului. Prin această inhibare, nivelul de LDL-colesterol din sânge scade semnificativ.

„Mai mult decât atât, drojdia roșie de orez determină creșterea fracției de HDL (colesterolul bun), care transportă colesterolul rău (LDL) la ficat, unde va fi procesat și eliminat prin intermediul bilei”, explică specialista. Aceasta concluzionează că, deși mișcarea rămâne esențială, pentru cei sedentari sau cu restricții alimentare severe, introducerea orezului fermentat în dietă poate reprezenta soluția eficientă pentru o viață fără „otrava” colesterolului crescut: „Drojdia roșie de orez a devenit un supliment alimentar eficient in lupta împotriva colesterolului, fără efectele adverse ale medicamentelor de sinteză. Monacolina K este un compus activ natural, cu structură și acțiune asemănătoare cu statinele. Studiile clinice arată rezultate spectaculoase: o scădere de 15-20% a nivelului de colesterol după 2-3 luni de tratament- orezul fermentat îi vine de hac colesterolului!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Fanatik
“Sunt dezamăgit de Gâlcă, de jucători, dar și de noi toți!”. Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
“Sunt dezamăgit de Gâlcă, de jucători, dar și de noi toți!”. Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Citește și...
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles!”. Exclusiv
De ce expiră toate buletinele în august 2031. Schimbarea legată de cărţile de identitate de care românii trebuie să ştie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Produsul alimentar viral pe TikTok care te ajută să slăbești mai repede
De la ce vârstă pot folosi copiii deodorantul
De ce te trezești mereu la 3 dimineața
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”

Google News Urmărește-ne pe Google News

Recomandări
Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. "Rochia principală are o trenă de 4 metri!" Primele imagini cu mirii
Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. "Rochia principală are o trenă de 4 metri!" Primele imagini cu mirii
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”
Proiecte speciale
Actorul Ioan Isaiu a murit fulgerător la 56 de ani. Anunțul trist a fost făcut de colegul său de la Teatrul Național Cluj-Napoca
Actorul Ioan Isaiu a murit fulgerător la 56 de ani. Anunțul trist a fost făcut de colegul său de la Teatrul Național Cluj-Napoca
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop 11 mai 2026. Tsunami emoțional. O zodie e copleșită de trăiri intense. Devine geloasă, posesivă și își pierde controlul
Horoscop 11 mai 2026. Tsunami emoțional. O zodie e copleșită de trăiri intense. Devine geloasă, posesivă și își pierde controlul
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani
Horoscop 10 mai 2026. Înoată în bani. O zodie atrage bani din surse neașteptate: un câștig la loto sau o moștenire
Horoscop 10 mai 2026. Înoată în bani. O zodie atrage bani din surse neașteptate: un câștig la loto sau o moștenire
Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. "I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!"
Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. "I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!"
Observator News
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum se spală corect verdețurile înainte de consum. Trucul simplu care reduce murdăria, bacteriile și pesticidele
Cum se spală corect verdețurile înainte de consum. Trucul simplu care reduce murdăria, bacteriile și pesticidele
Riscul de demență evaluat gratuit la medicul de familie: cele 3 teste care durează 10 minute și pot identifica boala Alzheimer înainte de simptomele evidente
Riscul de demență evaluat gratuit la medicul de familie: cele 3 teste care durează 10 minute și pot identifica boala Alzheimer înainte de simptomele evidente
Peste 600 de flacoane de medicamente antiinflamatoare populare, retrase urgent din cauza unei posibile contaminări cu plumb
Peste 600 de flacoane de medicamente antiinflamatoare populare, retrase urgent din cauza unei posibile contaminări cu plumb
Decizia Înaltei Curți care obligă Casa de Pensii să dea bani retroactiv pensionarilor
Decizia Înaltei Curți care obligă Casa de Pensii să dea bani retroactiv pensionarilor
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Libertatea
Fresca „Moartea râzând”, de aproape 200 de ani, din Argeș, vandalizată cu sapa. Autorul a explicat gestul: „Biserica nu mai este a Morții, ci a Vieții”
Fresca „Moartea râzând”, de aproape 200 de ani, din Argeș, vandalizată cu sapa. Autorul a explicat gestul: „Biserica nu mai este a Morții, ci a Vieții”
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton