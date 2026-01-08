Sirop de ceapă, rețeta Elwirei Petre, ideal pentru tratarea tusei. Care sunt beneficiile acestui tip de sirop

Odată cu scăderea temperaturilor, cazurile de răceală și gripă sunt în creștere, medicii atrăgând atenția asupra importanței prevenirii și tratării corecte a acestor afecțiuni. Tusea, febra, durerile de gât și oboseala sunt printre cele mai frecvente simptome raportate în această perioadă. Iar Elwira Petre vine cu rețeta unui sirop de tuse ideal pentru această perioadă: sirop de ceapă.

Elwira Petre, rețetă sirop de ceapă pentru tuse

Specialiștii recomandă prezentarea la medic în cazul simptomelor severe, dar recunosc că, pe lângă tratamentele clasice, multe persoane apelează și la remedii naturale pentru ameliorarea stării de sănătate. Unul dintre cele mai cunoscute este siropul de ceapă, folosit de generații întregi în gospodăriile din România.

Elwira Petre are propria rețetă de sirop de ceapă, perfect pentru vindecarea tusei, pe care a împărtășit-o acum cu urmăritorii ei din mediul online.

„M-ați întrebat de siropul de tuse din ceapă, așa că vă las aici rețeta”, a scris coregrafa pe pagina ei de Instagram.

Cum se prepară siropul de tuse din ceapă

Potrivit Elwirei Petre, 2 cepe roșii sau albe se fierb în 500 ml de apă, aproximativ 20-30 minute. Lichidul obținut se strecoară și se lasă la răcit.

„Adăugați 4 lingurițe de miere și sucul de la o lămâie. Se ține în frigider”, a explicat ea.

Elwira precizează că doza pentru adulți este de 1 linguriță de 2-3 ori pe zi, iar la copii 1 linguriță de maximum 2 ori pe zi.

„Mai există o variantă, aceea în care puneți ceapa tăiată felii într-un borcan, împreună cu 4 lingurițe de zahăr, timp de 16-24 de ore. Ea va lăsa o zeamă pe care o strecurați și în care adăugați un pic de suc de lămâie. Siropul este natural și bun pentru calmarea tusei, are si efect antibacterian și este și un remediu bun pentru durerile în gât”, a subliniat coregrafa.

Însă, Elwira Petre își încurajează fanii să consulte un medic înainte de a consuma siropul de ceapă.

Beneficiile siropului de ceapă

Siropul de ceapă este un aliat natural pentru sănătatea ta, iar beneficiile sale sunt redescoperite de tot mai mulți adepți ai medicinii naturiste. De la ameliorarea tusei până la întărirea sistemului imunitar, acest remediu tradițional se remarcă prin eficiența sa.

Siropul de ceapă este mai mult decât un simplu remediu pentru răceală. Bogat în compuși antiinflamatori și antibacterieni precum quercetina și sulfura de alil, acest preparat ajută nu doar la ameliorarea simptomelor respiratorii, ci și la susținerea sănătății digestive. Ceapa, împreună cu mierea sau zahărul, formează o combinație ce stimulează sistemul imunitar și protejează organismul de infecții.

Beneficii ale siropului de ceapă:

Proprietăți antiinflamatorii: Ceapa este recunoscută pentru capacitatea sa de a reduce inflamațiile. Quercetina, un flavonoid puternic, ajută la calmarea căilor respiratorii și la ameliorarea bronșitei.

Antibiotic natural: Studiile arată că ceapa combate bacteriile și virusurile, inclusiv cele care provoacă răceala și gripa. Este ideală pentru prevenirea infecțiilor secundare.

Efect expectorant: Perfect pentru eliminarea mucusului, siropul de ceapă decongestionează căile respiratorii și facilitează respirația.

Proprietăți antivirale: Quercetina din ceapă este eficientă împotriva replicării virusurilor, reducând severitatea răcelilor

Susține digestia: Ceapa conține inulină, un prebiotic natural ce hrănește bacteriile benefice din intestin, promovând o digestie sănătoasă.

Stimularea imunității: Vitamina C, B6 și antioxidanții din ceapă întăresc sistemul imunitar, protejând organismul de infecții

Deși siropul de ceapă este sigur pentru majoritatea, anumite persoane ar trebui să fie atente:

Diabeticii ar trebui să evite variantele îndulcite cu zahăr.

Persoanele alergice la ceapă sau alte plante din familia Allium trebuie să evite acest remediu.

Mierea nu este recomandată copiilor sub un an.

