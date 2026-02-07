  MENIU  
Ceaiuri pe care să le bei când eşti răcit sau gripat

Ceaiuri pe care să le bei când eşti răcit sau gripat

Adina Zamfir
.

Răceala și gripa sunt afecțiuni frecvente, mai ales în sezonul rece, iar simptomele lor pot afecta semnificativ starea de bine. Pe lângă tratamentele clasice, ceaiurile din plante sunt apreciate pentru efectele lor calmante și reconfortante. Descoperă cele mai bune și eficiente ceaiuri pe care trebuie să le bei când ești răcit sau gripat.

Ceaiurile și infuziile din plante medicinale ajută la hidratarea organismului, susțin imunitatea și pot ameliora simptome precum tusea, durerile în gât sau congestia nazală, devenind un aliat de încredere în perioadele de convalescență. Dacă vrei să te vindeci mai repede, când ești răcit sau gripat, bea ceaiuri din plante de patru – cinci ori pe zi.

Poți alterna ceaiurile din plante tradiționale, cu ceaiurile din ghimbir sau echinaceea. Ceaiurile vor fi cu atât mai eficiente cu cât poți combina mai multe plante sau cu cât sunt mai variate. De aceea, îți propunem mai jos un top din 7 ceaiuri bune să combați răceala și gripa.

Cum alegi cele mai bune ceaiuri când ești răcit sau gripat

Uită de ceaiul verde sau de ceaiul din fructe de pădure și alege ceaiuri din plante medicinale mult mai eficiente împotriva simptomelor neplăcute de răceală și gripă. Ține minte că cimbrul, echinaceea sau gălbenelele, ghimbirul sau mușețelul sunt cele mai bune ceaiuri care stimulează imunitatea, combat inflamația și te ajută să respiri mai ușor.

Iată 7 beneficii ale ceaiurilor din plante atunci când ești răcit:

  1. Hidratează organismul – consumul de ceaiuri calde ajută la menținerea unei hidratări optime, esențială pentru refacerea organismului în timpul răcelii.
  2. Calmează durerile în gât – ceaiurile din plante precum mușețelul, teiul sau salvia au efect emolient și pot reduce iritația și disconfortul la înghițire.
  3. Susțin sistemul imunitar – multe plante medicinale conțin antioxidanți și compuși activi care sprijină apărarea naturală a organismului.
  4. Reduc congestia nazală – ceaiurile fierbinți pot ajuta la desfundarea nasului și la fluidizarea secrețiilor, ușurând respirația.
  5. Ameliorează tusea – plante precum pătlagina, cimbrul sau lemnul-dulce pot calma tusea și iritațiile căilor respiratorii.
  6. Au efect relaxant și favorizează somnul – ceaiurile de tei, valeriană sau mușețel contribuie la relaxare și la un somn mai odihnitor, important pentru vindecare.
  7. Încălzesc organismul și oferă confort – senzația de căldură indusă de ceai ajută la reducerea frisoanelor și la crearea unei stări generale de bine.

Cum poți spori puterea ceaiurilor din plante

Ceaiuri pe care să le bei când eşti răcit sau gripat

Când ești răcit sau gripat ai nevoie de tot ajutorul pe care ți-l pot oferi remediile naturale. Ceaiurile din plante te ajută zi de zi și ameliorează simptomele, dar pot fi mult mai puternice, dacă le combini cu alte remedii excelente pentru imunitatea ta.

Iată ce poți adăuga în ceaiuri, atunci când te confrunți cu dureri de cap, senzație de slăbiciune și nas înfundat din cauza gripelor și virozelor:

  • o linguriță de miere în loc de zahăr: renunță la zahăr când ești bolnav, deoarece întreține procesele inflamatorii din organism, și folosește miere curată de albine, care susține imunitatea și îți reface energia;
  • o linguriță de propolis cu miere face minuni în ceaiurile pentru răceală și constituie o sursă în plus de energie și putere să lupți cu boala;
  • tinctura de propolis, luată împreună cu o lingură de ceai, calmează iritațiile din gât, distruge bacteriile și infecțiile și te ajută să te vindeci mai repede;
  • felii sau suc proaspăt de lămâie, bogată în vitamina C, ajută corpul să lupte mai eficient cu virozele.

Top 7 ceaiuri bune când ești răcit sau gripat

Ceaiul de ghimbir – tonic și revitalizant

Ceaiul de ghimbir este una dintre cele mai apreciate băuturi naturale, atât pentru gustul său ușor picant, cât și pentru numeroasele beneficii asupra sănătății. Obținut din rădăcina de ghimbir, acest ceai este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante, care ajută organismul să lupte împotriva stresului oxidativ și să susțină imunitatea.

Unul dintre cele mai populare beneficii ale ceaiului de ghimbir este efectul său pozitiv asupra digestiei. Consumat după masă, poate reduce balonarea, greața și senzația de disconfort gastric, stimulând în același timp secreția sucurilor digestive.

De asemenea, este frecvent recomandat în caz de răceală sau gripă, deoarece ajută la:

  • calmarea durerilor în gât,
  • la reducerea congestiei nazale,
  • la încălzirea organismului,
  • la ameliorarea durerilor musculare și articulare,
  • la activarea sistemului imunitar.

Datorită efectului său revigorant, ceaiul de ghimbir este o alegere excelentă dimineața sau în momentele de oboseală. Simplu de preparat și ușor de integrat în rutina zilnică, acesta reprezintă un aliat natural pentru starea generală de bine.

Cum se prepară ceaiul de ghimbir

Se taie câteva felii de ghimbir proaspăt și se fierb în apă 5-10 minute. Poți adăuga miere și lămâie pentru un plus de efect calmant și gust plăcut.

Ceai de mușețel – calmant și relaxant

Mușețelul este cunoscut pentru efectul său liniștitor și antiinflamator. Este potrivit mai ales dacă răceala sau gripa îți provoacă agitație și insomnie, din cauza frisoanelor sau a senzației că nu mai poți respira corect.

Un ceai de mușețel poate ajuta la ameliorarea simptomelor precum durerile de gât și inflamatia. De asemenea, acesta te poate ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine, ceea ce este esențial pentru o vindecare grabnică.

  • Reduce inflamația gâtului și a căilor respiratorii.
  • Ajută la relaxare și somn odihnitor.
  • Poate ameliora durerile de cap ușoare

Cum se prepară ceaiul de mușețel 

Se toarnă apa fierbinte peste florile de mușețel și se lasă la infuzat pentru aproximativ 5-7 minute. Dacă vrei un ceai mai puternic, poți lăsa florile să infuzeze puțin mai mult. Se folosesc două linguri de flori la 250 ml de apă clocotită.

Ceaiul de tei – pentru răceală și transpirație

femeie care bea ceai

Ceaiul de tei este unul dintre cele mai îndrăgite remedii naturale atunci când ești răcit, datorită efectelor sale calmante și reconfortante. Acesta ajută la reducerea febrei prin stimularea transpirației și contribuie la eliminarea toxinelor din organism. În același timp, ceaiul de tei calmează iritațiile gâtului și poate diminua tusea seacă.

Proprietățile sale ușor sedative favorizează relaxarea și un somn mai odihnitor, esențial pentru recuperare. Consumat cald, de trei ori pe zi, ceaiul de tei hidratează organismul și sprijină sistemul imunitar în lupta cu infecțiile.

  • Ameliorează inflamațiile dureroase din gât;
  • reduce senzația de usturime din gât;
  • Ajută la un somn odihnitor.

Cum se prepară ceaiul de tei

Se adaugă două linguri de flori uscate de tei într-o cană cu apă fierbinte și se lasă la infuzat 10 minute. Dacă dorești un gust mai dulce poți adăuga o linguriță de miere.

Ceaiul de echinaceea – pentru imunitate și energie

Echinaceea stimulează producția de celule albe din sânge, care ajută organismul să lupte mai rapid împotriva infecțiilor. Ceaiul de echinaceea este apreciat pentru capacitatea sa de a susține sistemul imunitar, fiind deosebit de util atunci când ai gripă. Această plantă stimulează mecanismele naturale de apărare ale organismului și poate contribui la reducerea duratei și intensității simptomelor.

În plus, echinaceea are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, ajutând la combaterea infecțiilor și la ameliorarea stării generale. Consumat la primele semne de boală, ceaiul de echinaceea poate sprijini organismul în procesul de recuperare.

  • Întărește sistemul imunitar.
  • Proprietăți antivirale și antibacteriene.
  • Reduce intensitatea simptomelor.

Cum se prepară ceaiul de echinaceea

Adaugă 1 – 2 linguri de rădăcină uscată de echinaceea într-o cană cu apă fierbinte și lasă la infuzat 5-10 minute. Se poate îndulci cu miere.

Ceaiul din muguri de pin – eliberează respirația și combate febra

Ceaiul din muguri de pin este un remediu natural tradițional, apreciat mai ales pentru efectele sale benefice asupra aparatului respirator. Bogat în uleiuri esențiale, vitamine și compuși cu acțiune antiseptică, acest ceai ajută organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor, fiind recomandat în perioadele de răceală, gripă sau tuse persistentă.

Ceaiul din muguri de pin susține și sistemul imunitar, datorită conținutului de vitamina C și antioxidanți, care protejează celulele de stresul oxidativ. În plus, poate avea un efect tonic și revigorant, fiind util în perioadele de oboseală sau slăbiciune generală.

  • – calmează tusea și fluidizează secrețiile bronșice, facilitând eliminarea lor;
  • – efect expectorant și antiinflamator,
  • – decongestionează căile respiratorii și ușurează respirația.

Cum se prepară ceaiul din muguri de pin

Se pune o lingură de muguri de pin la un ibric de 250 ml de apă clocotită și se lasă la infuzat timp de 15 minute. Se bea cald, cu un strop de vanilie, miere și lămâie.

Ceaiul de mentă – tonic și energizant

Ceai de mentă în ceașcă, alături de câteva frunze de mentă

Ceaiul de mentă este un remediu natural eficient atunci când ești răcit, datorită efectelor sale calmante și revigorante. Mentolul din frunzele de mentă ajută la desfundarea nasului și la ușurarea respirației, reducând senzația de congestie. De asemenea, ceaiul de mentă calmează durerile în gât și poate diminua tusea iritativă. Are proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare, sprijinind organismul în lupta cu infecțiile.

  • – reduce senzația de febră și alungă frisoanele;
  • – hidratează organismul și reduce disconfortul general
  • – oferă o stare plăcută de relaxare pentru odihnă mai bună.

Cum se prepară ceaiul de mentă

Se folosesc două linguri de frunze de mentă proaspete sau deshidratate la o cană cu apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 – 15 minute, acoperite. Se bea de 2 – 3 ori pe zi.

Ceaiul de gălbenele – vindecă infecțiile în gât și calmează tusea

gălbenelele sunt recunoscute pentru proprietățile lor antibacteriene și cicatrizante. Ele pot combate eficient infecția în gât, atenuează iritația și calmează durerea. Ceaiul de gălbenele este benefic în timpul răcelii datorită proprietăților sale antiinflamatoare și calmante.

Acesta ajută la reducerea iritațiilor din gât, susține sistemul imunitar și poate contribui la ameliorarea stării generale. Consumat cald, ceaiul de gălbenele are un efect reconfortant și sprijină procesul natural de vindecare al organismului.

  • – combate infecția bacteriană în gât și sinusuri;
  • – eliberează mucoasele;
  • – calmează durerile de cap și durerile gastrice.

Cum se prepară ceaiul de gălbenele

Se folosește o linguriță cu vârg de gălbenele uscate la 200 ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute. Se poate consuma cu miere și cu lămâie, pentru un gust mai bun.

