Ce relație au Mario Fresh și Alexia Eram la doi ani de la despărțire: „Ne mai vedem”

Mario Fresh (26 ani) și Alexia Eram (25 ani) au format un cuplu timp de opt ani, însă în urmă cu 2 ani aceștia au decis să meargă pe drumuri separate. În prezent ambii sunt implicați în alte relații, iar artistul spune că nu vorbește în mod constant cu fosta lui iubită.

Ce relație există între Mario Fresh și Alexia Eram

Mario Fresh vorbește deschis despre viața sa după despărțirea de Alexia Eram, subliniind că amândoi și-au refăcut viețile și sunt implicați în noi relații. Invitat în emisiunea lui Selly, „Detectorul de minciuni”, artistul a explicat că interacțiunile lor sunt acum rare și formale.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.r. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

Astăzi, Mario Fresh este într-o relație cu Miruna, o tânără medic dentist care și-a finalizat studiile în 2025. De partea cealaltă, Alexia Eram trăiește o poveste de dragoste alături de Tonghi, așa cum este cunoscut iubitul ei pe rețelele sociale.

Prietenia cu Lino Golden s-a destrămat

Pe lângă aspectele legate de viața amoroasă, Mario Fresh a vorbit și despre relația sa cu fostul prieten apropiat, Lino Golden. Cei doi au format cândva un duo de succes, însă prietenia lor s-a stins treptat, fără ca între ei să existe conflicte evidente.

„Cu Lino Golden nu mai păstrez legătura, nu mai suntem prieteni. Nu suntem certați. Ne salutăm, facem și sport în aceeași sală. De câteva ori pe lună ne vedem (…) Nu mai ieșim la mese, nu ne mai vedem. Nu, treptat, încetișor ne-am îndepărtat”, a afirmat Mario.

Pe de altă parte, artistul continuă să se concentreze asupra proiectelor sale muzicale, în ultima perioadă lansând mai multe piese de succes, care sunt difuzate intens pe posturile de radio.

