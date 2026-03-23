Ce nume au ales Anna Kournikova și Enrique Iglesias pentru cel de-al patrulea copil. Fotografie emoționantă cu întreagă familie

Anna Kournikova a dezvăluit numele celui de-al patrulea copil pe care îl are cu Enrique Iglesias, la mai bine de trei luni după nașterea acestuia. Fosta jucătoare de tenis a postat o imagine emoționantă cu întreaga familie.

Cum îl cheamă pe cel de-al patrulea copil al lui Enrique Iglesias

Joi, 19 martie, fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 44 de ani, a postat pe Instagram o fotografie nouă cu cei patru copii ai săi, pe care îi are împreună cu cântărețul în vârstă de 50 de ani, cunoscut pentru piesa „Hero”.

Imaginea îl include și pe cel mai nou membru al familiei, născut pe 17 decembrie 2025. În descriere, Kournikova a dezvăluit că ea și Iglesias au ales pentru cel mic un nume romantic — Romeo.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul cuplului

Postarea, în care apar toți cei patru copii stând împreună, iar bebelușul Romeo este ținut în brațe de frații mai mari, este însoțită de numele tuturor: „Lucy+Nicolas+Mary+Romeo”. Fotografia, publicată și de Iglesias, o surprinde pe Kournikova abia vizibilă în cadru, privind prin obiectivul camerei.

Este pentru prima dată când cuplul, împreună din 2001, confirmă numele celui mai mic copil. La anunțul nașterii, postat pe Instagram, Kournikova a scris doar „My Sunshine”, alături de data nașterii lui Romeo.

Câteva zile mai târziu, ea a publicat prima fotografie cu toți cei patru copii, cu descrierea „My Sunshines”.

După 16 ani de relație, Iglesias și Kournikova au devenit părinți pentru prima dată odată cu nașterea gemenilor Lucy și Nicholas, acum în vârstă de 8 ani. A doua lor fiică, Mary, s-a născut pe 30 ianuarie 2020 și are acum 6 ani.

Citește și: Fiica cea mică a Annei Kounikova și a lui Enrique Iglesias a împlinit un an! Ce frumoasă este Mary

O sursă a confirmat în august 2025 că cei doi își măresc familia.

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. S-au dovedit a fi părinți foarte buni pentru cei trei copii ai lor și amândoi iubesc acest proces. Le plac activitățile și tot ce ține de creșterea copiilor”, a spus sursa, conform publicației People!

Romeo, născut cu câteva zile înainte de sărbători, a fost descris drept „cel mai frumos cadou de Crăciun”, iar cuplul este „în culmea fericirii”.

Iglesias și Kournikova s-au cunoscut pe platoul videoclipului „Escape” în 2001.

