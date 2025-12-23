Enrique Iglesias și Anna Kournikova au anunțat luni, 22 decembrie, că familia lor s-a extins. Cuplul a publicat prima imagine cu cel de-al patrulea copil în mediul online, alături de un mesaj emoționant și data nașterii acestuia.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară

Enrique Iglesias (50 de ani) și Anna Kournikova (44 de ani) au devenit părinți pentru a patra oară pe 17 decembrie. Anunțul a venit câteva zile mai târziu, pe data de 22. Bebelușul cuplului are trei frați mai mari, pe gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 8 ani, și pe Mary, în vârstă de 5 ani.

Artistul și fosta jucătoare de tenis au publicat o fotografie adorabilă cu bebelușul lor nou-născut. Micuțul sau micuța, pentru că perechea nu a oferit detalii despre sexul și nici numele copilului, este fotografiat/ă în pătuț, alături de un ursuleț de pluș. „Raza noastră de soare 12.17.2025”, a scris cuplul în descrierea postării.

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți”

O sursă a dezvăluit pentru People în luna august că Iglesias și Kournikova, care sunt împreună din 2001, urmau să devină părinți pentru a patra oară. „Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți”, a declarat sursa la acea vreme. „S-au dovedit a fi părinți grozavi pentru cei trei copii ai lor și ambilor le place să fie părinți. Se bucură de activități și de tot ceea ce presupune creșterea copiilor.”

Sursa a adăugat că decizia lui Iglesias de a-și scurta lista de concerte a fost menită să îi ofere mai mult timp acasă cu Kournikova și copiii lor. Deși îi place să fie în turneu, a spus sursa, Iglesias a constatat că „a fost greu pentru el să își părăsească” familia. „A fi tată este foarte important pentru el.”

Cum s-au cunoscut Enrique Iglesias și Anna Kournikova

Pe 18 octombrie, Kournikova a publicat o fotografie rară cu copiii ei pe Instagram. Ea și cei trei copii ai ei s-au îmbrăcat de Halloween, cu cele două fiice ale sale în costume asortate de dovleac, ea însăși într-un costum de rață, iar fiul ei purtând un tricou galben complementar. Kournikova a descris postarea printr-o serie de emoticoane, inclusiv o minge de fotbal, o rață și doi dovleci.

Iglesias și Kournikova s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape” a cântărețului, în decembrie 2001. În august anul următor și-au confirmat relația pe covorul roșu al MTV Video Music Awards.

