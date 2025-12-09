Candice King din „Jurnalele Vampirilor” este însărcinată cu al treilea copil: „Cel mai frumos cadou la care puteam spera de sărbători”

Actrița Candice King din serialul „Jurnalele Vampirilor” a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil, primul cu logodnicul ei, actorul Steven Krueger, din serialul „Primii Vampiri”.

Candice King este însărcinată cu cel de-al treilea copil

Candice King este însărcinată cu cel de-al treilea copil al ei, primul cu fostul ei coleg din serialul „Primii Vampiri”, Steven Krueger. Cuplul a făcut anunțul fericit pe Instagram, pe 8 decembrie.

„Vom avea un copil! Bebelușul Krueger va ajunge în mai 2026!”, a scris actrița în mediul online. Candice, în vârstă de 38 de ani, a adăugat: „Cel mai frumos cadou la care puteam spera de sărbători”.

Actorii, care i-au interpretat pe Caroline Forbes și Josh Rosz în serialul „Primii Vampiri”, au primit o mulțime de mesaje de felicitări în mediul online, inclusiv de la fosta lor colegă, actrița Claire Holt. „Yayyy, atât de fericită pentru voi doi”, a scris Claire.

Bebelușul lui Candice și Steven are două surori mai mari, Florence May King, în vârstă de 9 ani, și Josephine June King, în vârstă de 5 ani, din fostul mariaj al actriței cu Joe King. Candice și Steven au sărbătorit Ziua Recunoștinței mai devreme anul acesta, cu fiicele actriței. „Tradiția mea preferată de sărbători este să gătesc mâncarea mea preferată”, a scris Candice în mediul online, pe 19 noiembrie.

Citește și: Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată

Actorii s-au logodit în mai

Candice și Steven formează un cuplu de doi ani. Actorul din „Yellowjackets” a îngenuncheat în mai anul acesta. „Acum câteva săptămâni, Steven mi-a făcut cel mai frumos cadou, când m-a cerut în căsătorie. Îți mulțumesc că mi-ai cerut să dansez cu tine prin viață”, a scris Candice pe Instagram, la acel moment.

Cuplul nu se grăbește să ajungă la altar, ci savurează din plin această etapă. „Începem să avem conversații. Cred că, pentru moment, ne bucurăm de logodnă. Nu avem de gând să ne grăbim. Vrem să vedem cum merge treaba în următorul an. Dar începem să ne facem câteva idei despre unde vrem să o facem și ce vrem să facem. Există o mulțime de posibilități”, a mărturisit actorul în mai, pentru New York Post.

Candice și Steven sunt primii actori din universul extins Mystic Falls care vor avea un copil împreună. Cu toate acestea, ei nu sunt primii care se îndreaptă spre altar. Danielle Campbell și Colin Woodell din „Primii Vampiri”, care i-au interpretat pe Davina și, respectiv, Aiden, s-au căsătorit în septembrie 2025, după șapte ani de relație.

Cu mai bine de un deceniu înainte, în 2014, Joseph Morgan și Persia White, care i-au jucat pe Klaus și, respectiv, Abby, s-au căsătorit după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului, cu trei ani înainte. Actorul a devenit atunci tatăl vitreg al fiicei Persiei dintr-o relație anterioară, Mecca.

Foto: Instagram: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News