Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată

Rebel Wilson și soția ei, Ramona Agruma, au anunțat că așteaptă al doilea copil, după ce s-au căsătorit în septembrie 2024. Cele două mai au împreună o fetiță, Royce Lillian, în vârstă de 3 ani.

Rebel Wilson și Ramona Agruma, mame pentru a doua oară

Rebel Wilson și soția ei, Ramona Agruma își vor mări familia. Actrița a anunțat că urmează să devină mame pentru a doua oară, la trei ani de când au întâmpinat-o pe fiica lor, Royce.

„Cele mai fericite vești din familia noastră”, a scris Ramona într-o postare pe Instagram pe 8 decembrie.

„Vom fi 4 în curând! Al doilea copil este pe drum. Te iubesc, Rebel Wilson”, a precizat soția lui Rebel Wilson.

Ramona și Rebel, care au primit-o pe Royce prin intermediul unei mame surogat în noiembrie 2022, au împărtășit vestea emoționantă alături de un videoclip cu fotografii de familie și o scurtă imagine a testului lor de sarcină pozitiv. Ramona a oferit și o imagine a burticii sale, ridicându-și puloverul roz.

Actrița, în vârstă de 45 de ani, și-a exprimat, de asemenea, entuziasmul de a deveni din nou mamă, scriind într-un comentariu la postare: „Iubito, sunt atât de fericită pentru bebelușii noștri minunați!”

Citește și: Rebel Wilson și Ramona Agruma, surprinse în ipostaze tandre pe iaht, în Sardinia. Cum au fost fotografiate

Citește și: Rebel Wilson are interzis la Disneyland. Ce regulă a încălcat actrița

Actrița, despre mărirea familiei sale

A avea mai mulți copii a fost mult timp un obiectiv al lui Rebel Wilson. Într-adevăr, la scurt timp după ce a devenit mama lui Royce, ea a explicat că logistica era singurul obstacol din calea extinderii familiei sale.

„Aș vrea să mai am un copil”, a declarat ea pentru E! News în august 2023.

Însă, în același timp, ea s-a arătat mulțumită și de faptul că poate fi mama lui Royce, dacă nu ar mai exista posibilitatea apariției unui alt copil: „Roycie este un adevărat miracol. Și dacă va fi să fie singurul meu copil, atunci e uimitor”

Citește și: Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Vedeta nu va mai fi prezentatoare, ci jurat în cadrul unei emisiuni

Citește și: Ce invitații inedite a ales Andreea Bălan pentru nunta cu Victor Cornea. Este un model extrem de rar

Actrița a menționat, de asemenea, că parteneriatul cu soția ei a fost un factor cheie în crearea unui cămin fericit.

„Ramona este atât de iubitoare și grijulie și este pur și simplu o parteneră atât de bună”, a declarat Rebel Wilson pentru E! în iunie 2023.

„E ca și cum ar fi intrat în viața mea exact la momentul potrivit, iar apoi mama surogat a rămas însărcinată, iar Ramona a fost foarte interesată de asta. Așa că a fost minunat. Totul s-a împlinit la momentul potrivit”, a povestit actrița la momentul respectiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Rebel Wilson, Ramona Agruma și fiica lor, Royce

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News