Rebel Wilson și Ramona Agruma vor deveni mame pentru a doua oară. Soția actriței este însărcinată

Ramona și Rebel, care au primit-o pe Royce prin intermediul unei mame surogat în noiembrie 2022, au împărtășit vestea emoționantă alături de un videoclip cu fotografii de familie și o scurtă imagine a testului lor de sarcină pozitiv. Ramona a oferit și o imagine a burticii sale, ridicându-și puloverul roz.
Actrița, în vârstă de 45 de ani, și-a exprimat, de asemenea, entuziasmul de a deveni din nou mamă, scriind într-un comentariu la postare: „Iubito, sunt atât de fericită pentru bebelușii noștri minunați!”
A avea mai mulți copii a fost mult timp un obiectiv al lui Rebel Wilson. Într-adevăr, la scurt timp după ce a devenit mama lui Royce, ea a explicat că logistica era singurul obstacol din calea extinderii familiei sale.
„Aș vrea să mai am un copil”, a declarat ea pentru E! News în august 2023.
Însă, în același timp, ea s-a arătat mulțumită și de faptul că poate fi mama lui Royce, dacă nu ar mai exista posibilitatea apariției unui alt copil: „Roycie este un adevărat miracol. Și dacă va fi să fie singurul meu copil, atunci e uimitor”
Actrița a menționat, de asemenea, că parteneriatul cu soția ei a fost un factor cheie în crearea unui cămin fericit.
„Ramona este atât de iubitoare și grijulie și este pur și simplu o parteneră atât de bună”, a declarat Rebel Wilson pentru E! în iunie 2023.
„E ca și cum ar fi intrat în viața mea exact la momentul potrivit, iar apoi mama surogat a rămas însărcinată, iar Ramona a fost foarte interesată de asta. Așa că a fost minunat. Totul s-a împlinit la momentul potrivit”, a povestit actrița la momentul respectiv.
Sursă foto: Instagram
