Un bărbat și-a ținut mama moartă în pivniță timp de trei ani pentru a-i încasa pensia

Un bărbat de 57 de ani a fost prins încercând să reînnoiască buletinul mamei sale decedate, al cărei cadavru l-a ascuns în pivniță timp de 3 ani. Bărbatul s-a deghizat în femeie și s-a prezentat la primărie, dar angajații au devenit suspicioși.

Bărbat deghizat în mama moartă pentru a-i încasa pensia

Un caz șocant a ieșit la iveală recent în Italia. Un bărbat de 57 de ani din localitatea Borgo Virgilio a ascuns timp de trei ani cadavrul mamei sale în pivnița casei, pentru a continua să-i încaseze pensia.

Povestea macabră a fost descoperită când bărbatul a încercat să reînnoiască buletinul mamei sale decedate. Într-o încercare disperată, el s-a deghizat în femeie și s-a prezentat la Primărie, pretinzând că este mama sa.

Angajații de la evidența populației au devenit suspicioși văzând comportamentul ciudat al «femeii». Au programat o nouă întâlnire, dând timp Poliției Locale să intervină. Când forțele de ordine au sosit, suspectului i s-a făcut rău.

Anchetatorii au descoperit apoi adevărul șocant când au intrat în casa bărbatului. Cadavrul mamei, decedată probabil din cauze naturale în 2022, era ascuns în pivniță, într-o stare avansată de descompunere.

Cu ce acuzații se confruntă acum

Bărbatul de 57 de ani, care lucrează ca asistent medical, se confruntă acum cu acuzații extrem de grave. Printre acestea se numără ascunderea unui cadavru, uzurpare de identitate, fraudă împotriva Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și fals.

Potrivit Libertatea, el ar fi încasat ilegal pensia mamei sale timp de cel puțin doi ani după decesul acesteia.

Astfel de situații nu sunt unice. Un caz similar a avut loc în Italia în 2021, când un bărbat a zidit cadavrul mamei într-un dulap pentru a-i încasa pensia de 1.700 de euro lunar timp de doi ani.

În 2019, un caz asemănător a avut loc în județul Galați. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut mama decedată în casă pentru a-i încasa pensia. Situația a fost descoperită când poștașul a sesizat că de patru luni înmâna banii fiului, nu femeii în vârstă de 78 de ani. Poliția a găsit corpul neînsuflețit al femeii într-o stare avansată de descompunere.

