Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, își propune să transforme Bucureștiul într-un oraș mai curat și mai bine întreținut. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, el a vorbit despre prioritățile sale și viziunea pentru dezvoltarea orașului. De asemenea, politicianul a dezvăluit cum arată o zi din viața lui, dar și care este cel mai mare sfat pe care l-a primit de la mama sa.

Ciprian Ciucu, priorități pentru București

Candidatul PNL consideră că parcurile din sectorul 6, pe care îl conduce în prezent ca primar, arată mult mai bine decât cele administrate de Primăria Capitalei. El și-a exprimat intenția de a colabora mai strâns cu primarii de sector pentru a îmbunătăți situația la nivel de oraș.

Întrebat despre bugetul campaniei sale, Ciucu a precizat că aceasta este finanțată de PNL, din cotizațiile membrilor și împrumuturi acordate de colegii de partid. Suma maximă legală pentru campanie este de 180.000 de euro.

Ciprian Ciucu a enumerat câteva dintre prioritățile sale pentru Capitală:

Îmbunătățirea întreținerii orașului

Reabilitarea parcurilor

Colaborarea mai strânsă cu primarii de sector

Stimularea industriei creative

Rezolvarea problemei traficului

„Potențialul Bucureștiului stă în momentul de față în industria creativă, care trebuie să fie stimulată pentru că aduce bani, dezvoltă economia și oferă o perspectivă în viață multor tineri”, a declarat Ciucu.

Citește și: Cine este Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Sunt parteneri de viață și în afaceri

Citește și: Ce averi au Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Cine conduce topul financiar

Viziune pe termen lung

Candidatul PNL consideră că pentru a pune Bucureștiul «la punct» sunt necesari aproximativ 10 ani de administrare eficientă. El și-a exprimat dorința de a obține două mandate complete pentru a putea implementa proiecte de anvergură.

„Ca să se vadă lucrurile, să înceapă să fie scoase la lumină, ai nevoie de un număr de ani, pentru că ai nevoie de proiecte de investiții, ele au nevoie de licitații, de proiectare, deci nu poți să faci lucruri trainice și cu impact într-o perioadă scurtă”, a explicat Ciucu în interviul acordat publicației menționate anterior.

Ciprian Ciucu a menționat câteva proiecte concrete pe care dorește să le implementeze:

Reabilitarea Centrului Vechi

Punerea în valoare a obiectivelor turistice precum Muzeul Satului

Dezvoltarea insulei Lacului Morii ca atracție turistică

Implementarea de proiecte de cogenerare urbană

Citește și: Ce părere are Traian Băsescu despre candidații la Primăria Capitalei: „Bucureștenii au pe cine alege”

Citește și: Ce spune George Burcea, candidatul POT la Primăria București, despre contracandidata AUR, Anca Alexandrescu: „Are trecut politic”. Cum a răspuns actorul când a fost întrebat cine îi finanțează campania

Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu

Întrebat cum s-ar descrie în trei cuvinte, Ciprian Ciucu a ales: „Motivat. Sceptic, fiindcă îmi place să pun multe întrebări. Realist”.

De asemenea, candidatul PNL a povestit cum arată o zi din viața lui.

„Mă scol dimineața, plec la muncă, îmi fac ședințele sau mă duc pe teren în funcție de obiectivele pe care mi le-am setat în acea zi. Mai rezolv niște avize, cum spuneam, dar ședințele sunt foarte, foarte importante. Mă duc acasă, dacă ajung la sală sau dacă mă duc pe terenul de baschet, stau cu familia, ascult un podcast, cam așa”, a dezvăluit el.

Întrebat care este cel mai bun sfat primit de la mama lui, Ciprian Ciucu a răspuns: „Să am încredere în mine”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu candidatul PNL la Primăria Capitalei

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News