Actorul George Burcea a spus ce l-a determinat să candideze la Primăria București din partea POT, ce îl diferențiază de contracandidata Anca Alexandrescu (AUR), dar și ce consideră că îl califică pentru ocuparea acestei funcții.

Ce spune George Burcea (POT) despre Anca Alexandrescu (AUR)

Invitat în podcastul HotSpot, găzduit de jurnalistul Laurențiu Ungureanu de la Hotnews.ro, George Burcea a mărturisit că apropierea lui Călin Georgescu de partidul POT l-a influențat să se alăture formațiunii și să candideze la Primăria Capitalei.

În cadrul aceleiași discuții, actorul a spus ce consideră că îl califică pentru funcția de primar al Capitalei, dar și ce îl diferențiază de Anca Alexandrescu. Jurnalista candidează din partea AUR, partid care împărtășește aceleași valori cu partidul POT.

„Doamna Alexandrescu are trecut politic, eu nu am”, a spus George Burcea, pentru sursa citată.

Citește și: Ce averi au Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Cine conduce topul financiar

George Burcea crede că lipsa experienței politice este un atu

Actorul vede drept un atu faptul că nu are deloc experiență în politică. Spre deosebire de el, Alexandrescu a fost mai mulți ani la rând consilier pentru o serie de politicieni influenți, printre care îi amintim pe Adrian Năstase și Liviu Dragnea.

„Nu am calificarea celor care ne-au condus 35 de ani. Cu toate calificările lor nu au reușit să facă. Nu am experiența lor la furat, la mințit, la promisiuni deșarte. Am experiența bucureșteanului care se lovește de toate problemele în București în viața de zi cu zi. (…) Faptul că nu sunt parte din sistem mă califică cel mai bine. Sistemul care ne-a condus 35 de ani nu ne-a ajutat. Nu fac parte din niciun partid politic, nu am neamuri să mă fi băgat în față. Sunt un cetățean care a simțit lipsurile Bucureștiului”, susține Burcea.

Citește și: Ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025. Cătălin Drulă este Taur, iar Anca Alexandrescu e născută în zodia Balanță

George Burcea compară primăria cu o producție de film

În cadrul aceluiași interviu, Burcea a fost întrebat dacă a condus echipe de oameni, experiență de care are nevoie pentru a găsi soluții pentru problemele administrative pe care susține că le-a identificat. Actorul este de părere că o echipă de producție de film este asemănătoare cu o primărie.

„Am condus. Fac și producție de film și reclame. Știu să manageriez. Nu o fac singur. Orice producție de film este asemănătoare cu Primăria, pentru că ai nevoie de oameni. Primarul nu este singur, are o echipă. Cum e și în POT”, este de părere actorul.

Citește și: Sondaj PNL pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, printre favoriți

Cum a răspuns când a fost întrebat cine îi finanțează campania

George Burcea și-a anunțat candidatura din America și susține că a ales partidul POT pentru „credințele lor” și pentru apropierea lui Călin Georgescu de această formațiune. Cu toate acestea, Georgescu a spus despre alegeri că sunt o farsă, lucru cu care actorul nu este de acord. „Candidatura mea o farsă? Eu nu sunt o farsă”, a afirmat. Alte lucruri care l-au atras la POT includ „dorința lor de schimbare” și faptul că sunt „din afara sistemului”.

Nu în ultimul rând, Burcea a fost întrebat cine îi finanțează campania, răspuns de la care s-a eschivat. „Întrebați președinte Anamaria să vă explice mai mult. Nu-mi dă mama bani să candidez”, a spus.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News