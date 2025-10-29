Ce averi au Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Cine conduce topul financiar

Campania pentru Primăria Capitalei scoate la iveală nu doar viziuni politice, ci și diferențe semnificative în profilurile financiare ale candidaților. De la investiții internaționale de milioane de dolari până la venituri lunare modeste, declarațiile de avere și informațiile publice conturează tabloul economic al celor care aspiră să conducă Bucureștiul.

În centrul atenției se află Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Anca Alexandrescu: venituri modeste după o carieră în politică și media

Fost consilier al premierilor Adrian Năstase, Victor Ponta și Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu (53 de ani) activează în prezent în televiziune, după o perioadă în care a lucrat în consultanță și comunicare politică. Potrivit unei analize publicate de Bugetul.ro pe 28 martie 2025, Alexandrescu încasează aproximativ 5.738 de lei lunar din colaborările cu Realitatea Media SA și agenția de publicitate Graffiti Red SRL. Pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată la Realitatea Plus, primește un salariu brut de 3.700 de lei, echivalentul a circa 2.400 de lei net. De la Graffiti Red, venitul brut este de 5.128 de lei, adică aproximativ 3.300 de lei net.

Veniturile actuale sunt considerabil mai mici comparativ cu perioada 2016–2017, când Alexandrescu câștiga aproximativ 10.000 de euro lunar din contractul cu KazMunaiGaz, compania care deține Rompetrol. În aceeași perioadă, a încasat 110.000 de lei de la Camera Deputaților, 20.000 de lei de la Fondul Român de Contragarantare, 23.000 de lei de la IOR SA și 7.000 de lei de la Romarm, potrivit declarației de avere.

Daniel Băluță: proprietăți, conturi și investiții în domeniul medical

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (48 de ani), are un profil financiar complex, cu multiple proprietăți, bunuri de valoare și conturi bancare, notează Adevărul. Conform declarației de avere din decembrie 2024, soția sa deține un teren intravilan și o casă în București, ambele dobândite prin donație în 2023. Familia mai are în coproprietate terenuri și case moștenite în Câmpina și Lăpușel (Maramureș), iar Băluță a declarat bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 15.000 de euro.

Conturile bancare însumează peste 150.000 de lei, iar primarul deține 50% din compania AAB Spektra Dent SRL, specializată în servicii stomatologice. De asemenea, a acordat un împrumut de 50.000 de lei unei persoane fizice și are o poliță de investiții în valoare de 111.024 de lei. În declarația de interese, Băluță figurează ca vicepreședinte al PSD și nu are contracte publice în familie, potrivit documentelor oficiale.

Ciprian Ciucu: proprietăți, datorii și implicare în administrația locală

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (47 de ani), deține împreună cu soția sa terenuri în Argeș și Ilfov, două apartamente în București și un autoturism Renault fabricat în 2023. Conform declarației de avere din 2024, familia are conturi și fonduri de investiții în valoare de peste 100.000 de lei, dar și datorii: un credit bancar de 46.303 euro și împrumuturi personale acordate în valoare de peste 200.000 de lei.

Ciucu a raportat un salariu anual de 214.810 lei din funcția de primar, venituri din chirii de 2.880 de euro și o indemnizație de 4.382 lei ca membru al Consiliului Național de Integritate. Soția sa a câștigat 89.360 de lei din activitatea de management financiar. În declarația de interese, Ciucu apare ca asociat la HF Advising SRL și deține funcții în mai multe asociații intercomunitare, fără a raporta contracte publice în familie.

Cătălin Drulă: investiții internaționale de peste 2,5 milioane de dolari

Fost ministru al Transporturilor și fost președinte USR, Cătălin Drulă (44 de ani) are un portofoliu financiar impresionant. Potrivit declarației de avere din decembrie 2024, deține un teren în Mogoșoaia și un autoturism BMW, dar cea mai mare parte a averii sale constă în investiții în acțiuni și fonduri internaționale.

Drulă deține 80.781 de acțiuni la Zipline International Inc., evaluate la 2.503.403 dolari, precum și acțiuni la companii precum Bank of America, Hidroelectrica, Premier Energy, Transgaz, BRD și Wizz Air. Are titluri de stat în valoare de 312.167 dolari și fonduri ETF și Equity Zen de peste 249.000 de dolari. Nu are datorii sau funcții comerciale active și nu figurează ca beneficiar al vreunui contract public, conform documentelor depuse la Parlament.

