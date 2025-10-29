Anca Alexandrescu și-a anunțat în lacrimi candidatura la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă”

Anca Alexandrescu și-a anunțat marți seară candidatura la Primăria Capitalei. Aceasta a făcut anunțul în direct la postul Realitatea Plus, printre lacrimi, moment în care a susținut că a luat această decizie motivată de dorința de a ajuta oamenii.

Anca Alexandrescu a decis să candideze pentru postul de primar al Municipiului București. Jurnalista a făcut anunțul cu lacrimi în ochi, în timpul unei transmisii în direct, la postul de televiziune la care lucrează de mai mulți ani.

„Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită, dar simt că trebuie să mă implic. Vreau să fiu corectă și onestă față de cei care, în număr mare, mi-au fost alături în ultimul an, față de invitații mei, de colegii mei, de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă jignesc și mă atacă. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București. Și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta și să spun că este ultima săptămână în care voi realiza această emisiune, până la desfășurarea alegerilor”, a adăugat ea.

Jurnalista vrea o campanie „corectă și onestă”

Anca Alexandrescu a afirmat că își dorește să ducă o campanie „corectă și onestă”, spre deosebire de celelalte partide politice.

„Nu am de gând să trișez în această campanie, așa cum fac partidele care se află la guvernare de 35 de ani. Vreau să fac o campanie onestă, corectă, în mijlocul oamenilor. Nu mă voi apuca să gătesc pizza sau să dansez, doar ca să obțin voturi. Nu voi face campanie cu afișe uriașe și bani aruncați grămada. Nici nu am banii aceștia și nici nu-mi doresc”, a continuat jurnalista.

Aceasta a precizat că își va concentra mesajul electoral pe problemele reale ale capitalei și pe nevoile bucureștenilor.

„Nu voi face o campanie cu atacuri sub centură. Mă voi concentra exclusiv pe problemele cetățenilor și pe problemele Bucureștiului. Știu exact pe ce butoane trebuie apăsat, atât la Guvern, cât și la Primărie. Nu am furat, nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine”, a subliniat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a mai spus că, în cazul în care va fi aleasă, „biroul meu va fi în stradă”, alături de oameni, pentru a rămâne conectată direct la problemele lor.

„Îmi doresc să arăt că noi, suveraniștii, cei care ne iubim țara și poporul, putem demonstra că se poate și altfel. Le mulțumesc tuturor celor care deja au anunțat că mă susțin, dar și celor care se gândesc să o facă. E greu pentru o femeie, dar țara asta are atâtea femei valoroase si știu că pot arăta că se poate”, și-a încheiat jurnalista anunțul.

