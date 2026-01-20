Gabriela Firea condamnă comportamentul primarului din Izvoarele care a „vânat” o fetiță în mediul online și a încercat să îi cumpere tăcerea cu 500 de lei: „Este absolut inimaginabil”

Silviu Cazacu, primar din comuna Izvoarele, este cercetat după ce a urmărit o fetiță de 13 ani pe rețelele sociale și i-a trimis poze indecente. În momentul în care părinții au aflat, bărbatul a încercat să le cumpere tăcerea cu 500 de lei, dar aceștia au ales să ceară un ordin de protecție împotriva politicianului. Gabriela Firea a reacționat dur după ce a auzit de acest caz, condamnând acțiunile primarului.

Primarul din Izvoarele, acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani

Primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu, este acuzat că i-ar fi trimis unei fete de doar 13 ani fotografii indecente. Bărbatul, care are 45 de ani, este însurat și are un fiu în vârstă de 16 ani, a abordat adolescenta în mediul online. Deși fata i-a spus ce vârstă are, edilul nu s-a lăsat și i-a cerut imagini cu ea dezbrăcată.

Comportamentul fetei s-a schimbat, astfel că părinții ei au devenit bănuitori.

„Am văzut o schimbare la copil, din punctul meu de vedere în rău. Nu mai era acelaşi copil zâmbitor, deschis. Am luat telefonul şi i-am spus că nu îi mai dau telefonul. Să mi-l deblocheze. Am găsit poze cu domnul primar. Poze indecente, mesaje, unde îi cerea să se dezbrace, să se întâlnească”, povesteşte mama fetei pentru Observator.

Părinții adolescentei au cerut ordin de protecție în instanță. Mai mult, aceștia îl acuză pe primar că ar fi încercat să le cumpere tăcerea.

„A început să facă presiuni asupra noastră. A trimis diferite persoane la noi acasă, să ne roage să îl iertăm şi să accept ce ne oferă el”, a mai spus mama victimei.

Acum, edilul nu mai are voie să se apropie de fată la mai puțin de 50 metri, timp de șase luni.

Primarul spune că nu știa că fata e minoră

Pe de altă parte, primarul Silviu Cazacu încearcă să se apere, susținând că nu știa că fata are doar 13 ani.

„Am crezut că vorbesc cu o adultă. Nu ştiu dacă era normal să vorbesc şi cu o adultă, dar au fost nişte discuţii nepotrivite. S-a trimis o poză indecentă din greşeală. Era o poză dintr-o aplicaţie. Cu tehnologia pe care o avem astăzi, din păcate pe unii ne depășește, mai cădem și în anumite capcane, din păcate eu am căzut într-o capcană, neștiind că acea persoană este minoră”, a afirmat edilul din Izvoarele.

Dacă este găsit vinovat, Silviu Cazacu riscă un an de închisoare.

Gabriela Firea condamnă comportamentul edilului

Cazul din Izvoarele a ajuns și la urechile fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea, care condamnă comportamentul lui Silviu Cazacu.

„Șocant! Inocența unei fete de 13 a ajuns să coste 500 de lei, pentru un bărbat „cu funcție” din România? Cazul nu este doar o știre de cancan, ci anatomia unei monstruozități. Un bărbat, investit cu putere publică, primar ales, a vânat pe Internet o copilă și când s-a aflat totul, a încercat să-i cumpere tăcerea. Este absolut inimaginabil pentru orice părinte gestul făcut de primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu. Edilul a „agățat” minora pe o rețea de socializare, iar în timpul conversațiilor – deși fata îi spusese, clar, ce vârstă avea – primarul i-a cerut imagini cu ea dezbrăcată. A mers și mai departe: i-a propus minorei să se întâlnească și, în plus, i-a trimis fotografii cu conținut sexual”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

„Când totul s-a aflat, datorită părinților care și-au văzut copilul schimbat, timorat și speriat, edilul a încercat să-i cumpere tăcerea cu 500 de lei aruncați peste gard, în curtea familiei, ca „să rămână între noi”. Iar în fața comunității a luat poziția clasică: „am fost provocat, am căzut într-o capcană”! Va răspunde, însă, mai ferm în fața autorităților care-l cercetează penal și care i-au interzis să se apropie de fată în următoarele 6 luni”, a completat ea.

Gabriela Firea trage un semnal de alarmă cu privire la copiii care devin cu ușurință victime ale „prădătorilor sexuali” și îi îndeamnă pe părinți să fie mai atenți la conversațiile pe care copiii le au în mediul online.

„Acest caz grav ne arată, din nou, cât de ușor devin copiii victime ale prădătorilor sexuali, indiferent de poziția lor în societate! Ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri: instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!”, a precizat ea.

Zeci de mii de copii, exploatați sau abuzați

Potrivit datelor obținute de Gabriela Firea, în prima jumătate a anului 2025, aproximativ 10.000 de copii au fost victime ale abuzului sau exploatării.

„Din datele oficiale, în primele 6 luni ale anului trecut, au fost aproape 10.000 de copii exploatați, neglijați sau abuzați! Cazurile sunt, însă, mai multe. Numai Salvați Copiii România a primit, anul trecut, peste 43.000 de sesizări online”, a explicat fostul primar al Capitalei.

În același timp, Gabriela Firea cere reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale.

„Accesul minorilor la rețele sociale trebuie reglementat! „Majoratul digital” trebuie impus în toate statele europene și voi susține demersurile din Parlamentul European, inițiate de grupul S&D din care fac parte și europarlamentarii PSD, ca accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor”, a mai scris aceasta.

