Ce plan are primarul Ciprian Ciucu pentru a economisi aproape 28 de milioane de lei pe an. Aproape 800 de posturi vor fi desființate

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi că urmează să implementeze un proiect de reorganizare, în urma căruia 771 de posturi ar urma să fie desființate la nivelul Primăriei și al instituțiilor subordonate.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu vrea să facă o economie anuală de aproape 28 de milioane de lei. Asta include desființarea a aproape 800 de posturi de la nivelul Primăriei și al instituțiilor subordonate. Dacă modificările vor fi aprobate de Consiliul General, Primăria va face o economie de 27.960.000 de lei pe an, a explicat edilul general în cadrul unei conferințe de presă de la sediul PMB.

Reorganizarea ar viza trei seturi de instituții. La nivelul Primăriei Generale ar urma să fie tăiate peste 400 de posturi din toate direcțiile. Jumătate din ele sunt vacante, așa că doar aproximativ 170 de salariați vor fi dați afară în urma unui proces de testare.

În felul acesta, se va realiza o economie anuală de 20,4 milioane de lei, adică 13,4% din totalul cheltuielilor de personal.

Șapte instituții de cultură vor fi comasate

Conform primarului general, șapte instituții de cultură vor fi comasate: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte şi Şcoala de Arte. Acestea vor face parte din Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane.

Totodată, dintr-un total de 267 de posturi, vor rămâne doar 155. Urmează să fie desființate 112 posturi, dacă proiectul trece de CGMB.

Totodată, în cazul a 50 de angajați vor înceta raporturile de muncă, rezultatând o economie de 4 milioane de lei pe an.

Alte trei instituții cu atribuții în administrarea domeniului public vor fi comasate: ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor. Va fi creată Administraţia Domeniului Public a Municipiului Bucureşti (ADPMB) care să le includă pe toate și care va avea 511 posturi. Din numărul actual de 771 de posturi, vor fi desființate 260, iar în cazul a 40 de angajați vor fi încetate raporturile de muncă. Se așteaptă în acest fel o economie anuală de peste 3 milioane de lei.

„Dacă nu am face acest lucru, Primăria Municipiului Bucureşti nu ar mai primi, ca oricare altă instituţie din ţară, cotele de la Guvern”, a spus el.

Mai mult, PMB trebuie să pună în aplicare Legea 296/2023, care prevede tăieri la 10% din posturi și comasarea instituțiilor cu mai puțin de 50 de posturi.

Urmărește-ne pe Google News