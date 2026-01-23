Ciprian Ciucu anunță scumpirea biletelor STB și de Metrou. Ce companii municipale și instituții din București se închid

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat scumpiri ale biletelor STB și de Metrou. Totodată, el a anunțat că anumite companii municipale și instituții din București vor fi închise sau comasate. Iată care sunt acestea și ce prețuri vor plăti locuitorii Capitalei pentru un bilet de autobuz sau o călătorie cu metroul.
Ciprian Ciucu a vorbit despre măsurile indispensabile pentru redresarea bugetului Primăriei Municipiului București.
Bucureștenii vor urma să plătească mai mulți bani pentru un bilet STB, dar și pentru o călătorie cu metroul. Propunerea pentru modificarea tarifelor va fi discutată în ședința Consiliului General al Municipiului București de săptămâna viitoare.
Prețurile au fost majorate pentru biletele STB ultima oară în vara anului 2021, când o călătorie a crescut de la 1,3 lei la 3 lei.
Nu se cunosc încă numele companiilor municipale care vor fi închise și care aparțin Primăriei Generale. Întreaga listă cu companii și instituții care țin de Primărie și care vor fi comasate sau închise vor fi discutate în ședința Consiliului Local, care va avea loc săptămâna viitoare.
