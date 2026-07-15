Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit din vacanță și a mers direct la Poliție, la controlul judiciar. El este acuzat că ar fi primit servicii de publicitate în schimbul unei autorizații. Ce declarații a făcut edilul la semnarea controlului judiciar.

Ciprian Ciucu, din nou la Poliție

După ce s-a întors din concediul petrecut în Portugalia și a făcut o vizită pe șantierul din Parcul Herăstrău, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul Poliției pentru a semna documentele aferente controlului judiciar. La ieșire, acesta le-a spus jurnaliștilor că este nevinovat.

Citește și: Ciprian Ciucu pleacă din România în vacanță, deși se află sub control judiciar. Ce destinație a ales Primarul Capitalei

Cu toate că edilul a contestat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, Tribunalul București i-a respins contestația. Ciucu trebuie să se prezinte în fiecare miercuri la Poliție și nu poate părăsi țara fără să informeze anchetatorii.

„Așa cum am spus, tot ce ține de acest dosar voi spune atunci când voi fi chemat, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorii îşi fac treaba şi, dacă voi fi trimis în judecată, voi discuta despre acest dosar. Sunt nevinovat în primul rând, nu am luat mită şi nu am luat şpagă. Nu am picat pe nicio interceptare, vorbim despre un dosar din 2025 cu interceptări despre alţii care vorbeau despre acest lucru”, a spus Ciprian Ciucu la ieșirea de la Poliţie.

Citește și: Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor de mită formulate de DNA: „Nu am nimic de ascuns”

El a mai spus că dosarul nu are cum să ajungă la Ilie Bolojan, pentru că actualul lider al PNL nu era şeful său de campanie.

Cine l-ar fi turnat pe edil

Întrebat cine sunt femeile care l-ar fi „turnat”, Ciucu a răspuns:

„Deci nu sunt prietenele mele, să fie clar. Vorbeau între ele să-mi finanteze campania electorală. Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească faptul că aș fi vinovat. Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi discuta despre acest dosar. Până atunci, am interdicție să discut despre acest dosar”.

El a spus că „nu este foarte în regulă ce se întâmplă azi în România”.

„Ceea ce pot să vă zic este că… nu este foarte în regulă ce se întâmplă azi în România! (…) Nu voi elabora mai mult, dar, când voi putea, o voi face!”, a spus edilul.

Urmărește-ne pe Google News