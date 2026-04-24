Ciprian Ciucu pregătește o statuie de 300 kilograme pentru Nadia Comăneci. Dezvăluirile făcute de Ion Țiriac: „Să o vezi de la 200, 300 de metri”

Ion Țiriac a dezvăluit că Primăria București va inaugura un parc dedicat Nadiei Comăneci, completat cu o statuie monumentală din bronz de 300 de kilograme. Parcul Izvor ar putea deveni Parcul Nadia Comăneci, marcând 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie.

Ciprian Ciucu, statuie de 300 kilograme pentru Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, un simbol al excelenței sportive, va fi omagiată într-un mod cu adevărat grandios la 50 de ani de la primul său 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Ion Țiriac și Primăria București pregătesc proiecte spectaculoase care vor rămâne în amintirea generațiilor viitoare.

Pe 18 iulie 1976, la doar 14 ani și jumătate, Nadia Comăneci a scris istorie în Montreal, devenind prima sportivă din lume care a obținut nota perfectă de 10 la paralele.

În cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP, Ion Țiriac a dezvăluit că pregătește un dar impresionant pentru Nadia: o sală de gimnastică ultramodernă, ce va putea găzdui până la 1.000 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani.

Miliardarul a povestit că a început acest proiect în urmă cu șase-șapte luni, colaborând cu o companie spaniolă pentru realizarea unei statui speciale, de 150 de kilograme, care să o înfățișeze pe Nadia în momentul emblematic al performanței sale la paralele.

Totuși, pentru o execuție impecabilă, a apelat la o echipă de artiști din China.

„M-au trecut apele reci când am văzut ce fac ăia. I-am pus să mi-o facă mai mult de unu la unu, ci cu jumătate mai mare”, a declarat Țiriac.

Parcul Nadia Comăneci, un simbol al recunoștinței

Primăria București, condusă de Ciprian Ciucu, pregătește lansarea unui parc ce va purta numele celebrei gimnaste. Potrivit Gazetei Sporturilor, este vorba despre Parcul Izvor, situat lângă Palatul Parlamentului, care va fi redenumit în cinstea Nadiei.

În mijlocul acestui spațiu verde, va fi amplasată o statuie de 300 de kilograme de bronz, cu o înălțime de patru metri și jumătate.

„Un parc foarte important! Acolo trebuie o statuie de patru metri și jumătate, trei sute de kilograme de bronz. Să o vezi de la 200, 300 de metri”, a explicat Ion Țiriac în cadrul emisiunii moderate de Ovidiu Ioanițoaia.

Țiriac a adăugat că, deși realizarea unei astfel de statui ar costa câteva sute de mii de euro în Europa, aceasta poate fi produsă în China pentru doar câteva zeci de mii. Până la inaugurarea oficială a parcului, rămâne de confirmat locația exactă, însă inițiativa de a redenumi Parcul Izvor în onoarea Nadiei subliniază importanța acesteia pentru România.

„Noi, românii, putem să ne mândrim cu o treabă care nu poate să ne-o ia nimeni: prima sportivă care a fost perfectă în lumea asta se numește Nadia Comăneci, România”, a subliniat Ion Țiriac.

