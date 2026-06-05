Loredana, în costumul emblematic al Nadiei Comăneci, la Onești: „Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia”

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Loredana Groza și Nadia Comăneci au urcat împreună pe scenă la Onești, celebrând performanțele sportive ale orașului. Artista a purtat costumul emblematic al Nadiei de la Montreal, într-un moment plin de emoție.

Loredana, apariție memorabilă la Onești

Loredana Groza a adus un omagiu inedit la Onești, orașul natal care a dat lumii două nume emblematice: artista însăși și legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci.

Cu ocazia unui eveniment special dedicat campioanelor României, artista a urcat pe scenă purtând un costum de gimnastică inspirat de cel al Nadiei de la Montreal, un gest cu o mare încărcătură simbolică.

Momentul a fost cu adevărat emoționant, iar Loredana a împărtășit pe rețelele sociale o imagine surprinsă în timpul spectacolului, însoțită de un mesaj care a rezonat cu publicul.

„Am îmbrăcat costumul de gimnastică emblematic al Nadiei de la Montreal și am cântat pentru toți oneștenii, pentru Nadia și toate campioanele pe care Oneștiul, orașul nostru natal, le-a dat mapamondului”, a scris artista pe pagina sa de Instagram.

În același timp, Loredana și-a exprimat admirația pentru performanțele Nadiei, dar și pentru toate femeile care, prin muncă și pasiune, au dus numele României peste hotare. Evenimentul, organizat pentru a celebra excelența sportivă, a dovedit încă o dată că orașul Onești rămâne un veritabil simbol al talentului românesc.

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Nadia Comăneci și Loredana, o prietenie născută din origini comune

Nu este pentru prima dată când cele două personalități își arată sprijinul reciproc. Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, și Loredana Groza, o artistă complexă și mereu inovatoare, împărtășesc o legătură specială. Ambele provin din Onești, iar această origine comună a fost mereu un punct de conexiune între ele.

„Este o onoare să fiu pe scenă alături de Nadia, o adevărată inspirație pentru toți românii. Oneștiul are o istorie bogată, iar noi suntem mândre să fim parte din ea”, a declarat Loredana în cadrul evenimentului.

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Pentru Loredana, întoarcerea în orașul natal a fost mai mult decât un simplu spectacol. A fost un moment de reflecție asupra valorilor care au modelat-o, dar și o oportunitate de a celebra moștenirea comună a comunității oneștene.

„Oneștiul nu este doar un loc pe hartă; este un loc plin de povești, de oameni extraordinari care au visat mare și au reușit”, a adăugat artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Loredana și Nadia Comăneci la Onești

Sursă foto: Instagram

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