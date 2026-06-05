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Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de agresiuni sexuale împotriva minorilor. Anchetatorii ar fi găsit în casa fostului preot sume mari de bani, în diferite valute, de aproape 2 milioane de euro. Mai mult, unul dintre copiii care ar fi căzut pradă avansurilor acestuia ar fi primit beneficii materiale, precum și o călătorie în America.

Cristian Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile

Cristian Pomohaci, fostul preot devenit o figură controversată, se află din nou în centrul unui scandal major. Anchetat pentru acuzații grave de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, bărbatul de 57 de ani este sub lupa autorităților.

Potrivit Știrile ProTV, perchezițiile efectuate în locuințele acestuia au scos la iveală sume impresionante de bani, estimate la aproape 2 milioane de euro.

Din cercetările preliminare ale anchetatorilor, Cristian Pomohaci ar fi profitat de vulnerabilitatea unor minori de sex masculin, oferindu-le bani și beneficii materiale în schimbul favorurilor sexuale. Deși avocații săi contestă veridicitatea acuzațiilor, cazul ridică semne de întrebare.

Cosmin Buta, unul dintre apărătorii săi, afirmă: „Vorbim de infracțiuni de viol sau agresiune sexuală denunțate de un martor amenințat, ceea ce este extrem de nespecific. Nu sunt probe, sunt simple declarații. Așa poate să vină oricine să spună orice”.

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Mărturiile fostului angajat al lui Cristian Pomohaci

Printre cei care au adus acuzații se numără un tânăr de 36 de ani, fost angajat al lui Cristian Pomohaci, care a povestit la poliție despre gesturile nepotrivite ale acestuia față de băieți și tineri.

Conform declarațiilor martorului, fostul preot ar fi oferit cadouri costisitoare pentru a câștiga încrederea.

„Sunt mulți copii, este un băiat, dar nu știu dacă o să aibă curaj să iasă public, că părintele l-a ajutat mult, i-a dat mașină, l-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat”, a spus acesta.

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Trecutul controversat al fostului preot

Aceste acuzații nu sunt o premieră pentru Cristian Pomohaci. În 2017, el a fost cercetat penal pentru act sexual cu un minor, dar dosarul a fost clasat. Tot atunci, a fost exclus din rândurile preoțimii, însă acest lucru nu l-a împiedicat să își continue activitatea religioasă sub alte forme.

În 2022, Pomohaci a achiziționat un restaurant într-o comună din județul Mureș și l-a transformat într-un spațiu pe care îl numește „biserică”.

Toth Sandor, primarul din Miercurea Nirajului, a confirmat: „Nu mai este activ în Moșuni, s-a mutat în comuna Ernei după ce a cumpărat un imobil. Din restaurant l-a transformat în așa-zisa biserică și acolo își face activitatea”.

Descinderi la apartamentele lui Cristian Pomohaci

Anchetatorii au descins în două apartamente ale fostului preot, situate în centrul orașului Târgu Mureș. Acolo, au descoperit mai multe sume de bani în valute diferite, care însumează aproximativ 2 milioane de euro.

Cu toate acestea, avocații apărătorului susțin că lipsesc dovezile clare care să confirme acuzațiile.

George Dura, un alt avocat al lui Pomohaci, a declarat: „Există trei persoane vătămate, acuzațiile sunt foarte vagi. Una dintre persoane susține că în timp ce dormea ar fi simțit o mână pe coapsă”.

În ciuda scandalului, Cristian Pomohaci continuă să fie susținut de o parte a comunității. La ieșirea din sala de judecată, fostul preot a fost întâmpinat de susținători, unii dintre aceștia manifestându-se agresiv față de cei care îl acuză.

Sursă foto: Libertatea

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